Ruta 3: alertan por hielo, niebla y fuertes heladas entre Garayalde y Comodoro Rivadavia

Vialidad Nacional informó que el tramo de la Ruta Nacional 3 entre Garayalde y Comodoro Rivadavia presenta condiciones complejas para la circulación debido a la presencia de hielo, bancos de niebla y fuertes heladas. Solicitan extremar las medidas de precaución al transitar por la zona.

En el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal 2026, Vialidad Nacional emitió el parte correspondiente a este jueves 25 de junio para la Ruta Nacional N° 3, en el tramo que une Garayalde con Comodoro Rivadavia.

Según el informe oficial, la calzada se encuentra húmeda y presenta sectores con hielo entre Garayalde, Salamanca y Ferrays. Además, se registran banquinas inestables con barro, presencia de animales sueltos, viento y fuertes heladas que afectan la transitabilidad. También se reportan bancos de niebla en distintos sectores, lo que reduce considerablemente la visibilidad.

Ante estas condiciones, equipos de Vialidad Nacional trabajan en la distribución de sal sobre la calzada para mejorar la seguridad vial y reducir los riesgos provocados por las bajas temperaturas. El organismo recomendó circular con extrema precaución y mantenerse informado sobre el estado actualizado de las rutas antes de emprender cualquier viaje.

Para consultar el estado de todas las rutas nacionales en la provincia, se puede acceder a Rutas Nacionales Argentina.