Renunció Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete en medio del escándalo por presunto enriquecimiento ilícito

Buenos Aires. El jefe de Gabinete de la Nación, Manuel Adorni, presentó este sábado su renuncia al cargo, poniendo fin a meses de creciente presión política y judicial derivada de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito que lo tenía como protagonista.

La dimisión fue presentada al presidente Javier Milei luego de una reunión mantenida en la Quinta de Olivos, donde el mandatario habría aceptado la decisión del funcionario. En una carta difundida a través de sus redes sociales, Adorni sostuvo que es inocente y aseguró que demostrará su situación ante la Justicia.

La salida del funcionario se produce tras varias semanas de fuerte desgaste político, luego de conocerse inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y la existencia de fondos que inicialmente no habían sido informados en su declaración jurada. El caso motivó investigaciones judiciales, pedidos de interpelación en el Congreso y cuestionamientos de sectores de la oposición e incluso de algunos aliados del oficialismo.

Hasta los últimos días, el presidente Milei había respaldado públicamente a Adorni, aunque en declaraciones recientes había dejado abierta la posibilidad de apartarlo si la Justicia comprobaba irregularidades.

Con la renuncia ya formalizada, el Gobierno nacional deberá definir en las próximas horas quién ocupará la Jefatura de Gabinete, un cargo clave en la coordinación política y administrativa del Poder Ejecutivo. Distintas versiones señalan que el actual ministro del Interior, Diego Santilli, aparece como uno de los principales candidatos para sucederlo, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial.

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La salida de Adorni representa uno de los cambios más importantes dentro del gabinete de Javier Milei desde el inicio de su gestión y abre una nueva etapa política para el Gobierno nacional, que busca contener el impacto institucional generado por la investigación judicial y recuperar la iniciativa en la agenda pública.