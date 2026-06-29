Reducen la calzada sobre avenida Ducós por obras de saneamiento

La SCPL informó que, tras finalizar las tareas de saneamiento sobre avenida Ducós, entre 25 de Mayo y Pellegrini, el tramo permanecerá con reducción de calzada durante diez días para permitir el acondicionamiento del sector antes de su habilitación al tránsito.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), a través de su Departamento de Saneamiento, comunicó que finalizaron los trabajos realizados sobre avenida Ducós, en el tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini.

No obstante, desde este lunes se mantendrá una reducción de calzada durante un período estimado de diez días, con el objetivo de permitir que el sector intervenido quede en condiciones óptimas para la circulación vehicular.

Desde la entidad solicitaron a los automovilistas transitar con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona para evitar inconvenientes y garantizar la seguridad tanto de conductores como de peatones.

La SCPL agradeció la comprensión de la comunidad mientras se completa el proceso de acondicionamiento de la calzada.