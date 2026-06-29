Rada Tilly fortalece el trabajo conjunto por los derechos de niñas, niños y adolescentes

La Municipalidad de Rada Tilly realizó un nuevo encuentro con actores locales de la comunidad en el marco de MUNA (Municipio Unido por la Niñez y la Adolescencia), en el marco del acuerdo con UNICEF que acompaña a los municipios en el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.

A través de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, Rada Tilly se incorporó al plan de trabajo impulsado por UNICEF para el desarrollo de políticas públicas y líneas de acción que contribuyan a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. En este marco, los equipos técnicos municipales que integran el sistema local de protección de derechos cuentan con capacitación, asesoramiento y acompañamiento para el diseño, la implementación y el monitoreo de planes de acción orientados a fortalecer las políticas de infancia y adolescencia.

El encuentro convocó a representantes de escuelas, organizaciones sociales y deportivas, equipos de salud, asesoría de familia, fuerzas de seguridad y distintas áreas municipales con el objetivo de fortalecer el trabajo articulado y ampliar la red local de protección de derechos.

Durante la jornada se compartieron los avances que viene desarrollando el Municipio en el marco de MUNA, y se trabajó en dos ejes: participación adolescente y fortalecimiento de la coordinación intersectorial.

Entre las acciones impulsadas durante el primer semestre del año se destacaron la reformulación del dispositivo "Queremos Escucharte", incorporado al CIRSE; la ampliación de espacios de escucha y acompañamiento para adolescentes; y la implementación de "La Posta", un dispositivo comunitario itinerante que busca acercar propuestas de participación, promoción de derechos, salud mental y fortalecimiento de vínculos en escuelas, clubes y otros espacios comunitarios.

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Así mismo, se presentaron los avances en el fortalecimiento de la articulación intersectorial, que incluyeron encuentros con instituciones educativas, la actualización de circuitos de trabajo conjunto, reuniones con la comisaría local y otros actores comunitarios, además del diseño de estrategias compartidas para la prevención de situaciones de violencia y vulneración de derechos consolidando el trabajo en red para coordinar intervenciones entre instituciones.

Con este tipo de encuentros, la Municipalidad de Rada Tilly continúa consolidando una red de trabajo colaborativo que fortalece las políticas locales destinadas a promover el bienestar, la participación y el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes.