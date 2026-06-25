Rada Tilly abre un espacio de información y apoyo comunitario sobre consumos y sus problemáticas

La comunidad podrá participar de una charla abierta para informarse, realizar consultas y conocer herramientas de acompañamiento frente a los consumos problemáticos.

El próximo sábado 27 de junio a las 11 horas, en el Club de Leones de Rada Tilly ubicado en Combate Naval de Quilmes N° 729, se realizará una reunión informativa abierta sobre Alcoholismo y Redes de Apoyo Comunitario, una propuesta destinada a toda la comunidad que busca promover la información, el acceso a recursos de ayuda y la construcción de redes de acompañamiento.

La actividad es organizada junto a Alcohólicos Anónimos y contará con la participación de profesionales de la salud del equipo de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud de la Municipalidad de Rada Tilly, junto a especialistas invitados del Servicio de Salud Mental y Consumos Problemáticos del Hospital Regional.

Durante el encuentro se desarrollará una disertación abierta con espacio para preguntas e intercambio, en la que se abordarán temas como: ¿El alcoholismo es una enfermedad? ¿Mi forma de beber me genera algún tipo de problema? ¿Cómo saber si soy alcohólico? El objetivo es brindar información clara y accesible, promover la reflexión y acercar herramientas de orientación y apoyo tanto a personas que atraviesan dificultades vinculadas al consumo de alcohol como a sus familiares y entornos cercanos.

La licenciada Laura Bersáis, responsable de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, destacó la importancia de acompañar esta iniciativa y señaló que los consumos problemáticos y la salud mental requieren respuestas integrales, accesibles y construidas en red.

"Generar encuentros abiertos a toda la comunidad permite informar, derribar prejuicios, acercar recursos de ayuda y fortalecer las redes que muchas personas y familias necesitan para atravesar situaciones vinculadas al consumo", afirmó.

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Asimismo, remarcó la importancia de que Rada Tilly cuente con espacios de estas características, donde el trabajo de los equipos profesionales pueda complementarse con propuestas de apoyo mutuo y acompañamiento comunitario.

En este sentido, destacó que la realización de esta charla representa un paso importante para seguir construyendo una comunidad más informada, solidaria y comprometida con el cuidado de la salud mental y el abordaje de los consumos problemáticos.

La invitación está abierta a vecinos y vecinas de todas las edades interesados en conocer más sobre esta problemática, realizar consultas y acercarse a las distintas herramientas de acompañamiento disponibles en la comunidad.