"Rada de Fiesta": el Taller de Arte Municipal prepara una agenda de actividades para las vacaciones de invierno

Con propuestas destinadas a niños, adolescentes y adultos, el Taller de Arte Municipal ofrecerá durante el receso invernal una variada programación de actividades artísticas, recreativas y culturales. En los próximos días se darán a conocer los formularios de inscripción, horarios y detalles de cada taller.

Durante las vacaciones de invierno, el Taller de Arte Municipal abrirá nuevamente sus puertas para recibir a la comunidad con una propuesta especial bajo el lema "RADA de FIESTA", una iniciativa que busca generar espacios de encuentro a través del arte, el juego y la creatividad.

La programación está pensada para todas las edades e incluirá actividades que invitan a explorar distintas disciplinas artísticas, el movimiento, la música y el trabajo manual.

Para las infancias se organizarán tardes de juegos divididas por edades, con el objetivo de fomentar la imaginación, la participación y la diversión en un ambiente recreativo.

En tanto, adolescentes y personas adultas podrán participar de diversos talleres, entre ellos juego, dibujo, esgrafiado, decoración en cerámica, construcción de instrumentos de arcilla, elaboración de llamadores, confección de bombo legüero, expresión corporal y otras propuestas artísticas.

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Desde la organización informaron que en los próximos días se publicarán los formularios de inscripción, los horarios y toda la información necesaria para que los interesados puedan anotarse en las actividades de su preferencia.

Con esta iniciativa, el Taller de Arte Municipal busca ofrecer una alternativa cultural y recreativa para disfrutar las vacaciones de invierno, promoviendo el aprendizaje, la expresión artística y el encuentro entre vecinos.