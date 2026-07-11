¿Qué pasó con la pesca en Comodoro? Las razones detrás del derrumbe de una actividad que supo generar cientos de empleos

Durante décadas, el puerto de Comodoro Rivadavia fue un importante centro de desembarque y procesamiento de pescado. Sin embargo, hoy la actividad es apenas una sombra de lo que fue. Costos, conflictos laborales, cambios en los recursos y la competencia de otros puertos explican una caída que transformó la economía regional.

Hablar del puerto de Comodoro Rivadavia suele remitir inmediatamente a la industria petrolera. Sin embargo, hubo un tiempo en que la pesca también ocupaba un lugar relevante en la economía local, generando cientos de puestos de trabajo entre tripulantes, plantas procesadoras, transporte, logística y servicios vinculados.



Hoy la realidad es muy distinta. La actividad pesquera se redujo considerablemente y gran parte de las inversiones migraron hacia otros puertos de la Patagonia, especialmente Puerto Madryn, Puerto Deseado y Rawson.

Una combinación de factores

Especialistas del sector coinciden en que no existe una única explicación. La caída responde a la combinación de diversos factores que, durante años, fueron restando competitividad al puerto comodorense.



Uno de los principales es el alto costo operativo. Operar un buque en Comodoro suele resultar más caro que hacerlo en otros puertos patagónicos, tanto por cuestiones logísticas como por costos laborales y portuarios.



A ello se suma que muchas empresas encontraron mejores condiciones para descargar y procesar sus capturas en otras ciudades donde la infraestructura pesquera creció de manera sostenida.

Menos recurso, más competencia

Otro elemento clave fue la evolución de las especies comerciales. La merluza, durante muchos años uno de los principales recursos explotados desde Comodoro, modificó parte de su distribución y las principales áreas de captura fueron cambiando con el tiempo.



Mientras tanto, otros puertos lograron posicionarse mejor para aprovechar el crecimiento de especies de alto valor comercial, como el langostino, que impulsó importantes inversiones industriales en distintas localidades patagónicas. Comodoro quedó relativamente al margen de ese proceso.

La falta de inversiones

Mientras otros puertos ampliaban muelles, incorporaban plantas de procesamiento y desarrollaban cadenas logísticas específicas para la actividad pesquera, Comodoro mantuvo un perfil fuertemente orientado al petróleo.



La concentración económica en torno a los hidrocarburos hizo que la pesca perdiera protagonismo dentro de las prioridades productivas de la ciudad.

El impacto laboral

La reducción de la actividad afectó directamente a trabajadores embarcados, operarios de plantas, estibadores, transportistas y numerosos servicios vinculados al puerto. Muchos puestos desaparecieron y otros fueron absorbidos por diferentes sectores económicos, principalmente la industria petrolera cuando atravesó sus períodos de expansión.

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¿Existe posibilidad de recuperación?

Diversos actores del sector sostienen que Comodoro aún posee ventajas importantes. Cuenta con un puerto de aguas profundas, una ubicación estratégica y una importante infraestructura logística.



Sin embargo, recuperar protagonismo requeriría políticas públicas de largo plazo, incentivos para nuevas inversiones, mejoras en la competitividad portuaria y una estrategia que permita diversificar la matriz productiva de una ciudad históricamente dependiente del petróleo.

Una oportunidad pendiente

La historia de la pesca en Comodoro también deja una enseñanza para el futuro. Apostar a una economía más diversificada podría reducir la dependencia de los ciclos del petróleo y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo regional.



Recuperar parte del protagonismo perdido no será sencillo, pero tampoco parece imposible. La discusión pasa por definir si la ciudad está dispuesta a volver a mirar al mar como una fuente estratégica de crecimiento.