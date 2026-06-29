Paraguay hizo historia: eliminó a Alemania por penales y avanzó a octavos del Mundial 2026

La Albirroja protagonizó una de las mayores sorpresas del Mundial 2026 al dejar en el camino a Alemania tras igualar 1 a 1 y quedarse con la definición desde los doce pasos. El arquero Orlando Gill fue la gran figura de la noche.

Paraguay escribió una página histórica en el Mundial 2026 al eliminar a Alemania en la definición por penales y asegurar su lugar en los octavos de final, luego de un intenso empate 1 a 1 que se mantuvo durante el tiempo reglamentario y la prórroga.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro abrió el marcador gracias a Julio Enciso, que aprovechó una de las oportunidades más claras del primer tiempo para poner en ventaja a la selección sudamericana. Sin embargo, Alemania reaccionó en el complemento y alcanzó la igualdad por intermedio de Kai Havertz, llevando el encuentro al tiempo suplementario.

En los 30 minutos adicionales ninguno de los dos equipos logró romper la paridad, por lo que la clasificación se resolvió desde el punto penal. Allí apareció la figura del arquero Orlando Gill, quien atajó dos remates decisivos y fue determinante para que Paraguay se impusiera por 4 a 3 en la serie. El penal definitivo fue convertido por José Canale, desatando el festejo de toda la delegación paraguaya.

Con este resultado, la selección paraguaya avanzó a los octavos de final y enfrentará al ganador del cruce entre Francia y Suecia. Para Alemania, en cambio, la eliminación representa un nuevo golpe en una etapa de resultados adversos en las últimas Copas del Mundo.

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Fuente: ADNSUR.