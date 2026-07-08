Othar inauguró la primera etapa de ampliación de la Escuela Municipal de Comodoro

Con fuerte eje en la integración social y el rol del Estado, funcionarios y directivos destacaron el impacto de la obra pública en el desarrollo de los barrios comodorenses. La primera etapa, incluyó la construcción de nuevas aulas y dependencias destinadas al uso de los docentes y directivos.

Este miércoles pasado el mediodía, con la realización de un emotivo acto, que abarcó el corte de cinta y el descubrimiento de una placa, se inauguró oficialmente la primera etapa de ampliación y refuncionalización de la Escuela Municipal N° 2006. La obra, incluyó la construcción de nuevas aulas y dependencias destinadas al cuerpo docente y directivo, con el objetivo de optimizar la calidad educativa de los niños que asisten a la institución.

El acto contó con la presencia del intendente, Othar Macharashvili; la directora de la escuela, Leticia Cardozo; el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate; la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el gerente de la Agencia Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace; el gerente de relaciones institucionales de Pan American Energy (PAE), Horacio García, junto a su equipo de trabajo; miembros del Gabinete Municipal, la comunidad educativa y familias del sector.

En la oportunidad, el intendente, expresó su profundo agradecimiento al cuerpo docente por «el amor y la pertenencia que le brindan a este proyecto de formación” a la vez que destacó la labor de los equipos técnicos, administrativos y de las empresas locales trabajaron arduamente para terminar la obra en los plazos previstos.

Asimismo, ponderó la alianza estratégica y el financiamiento, al señalar que la obra “se hizo con los aportes de PAE, a través de la Ley de Hidrocarburos. Con Horacio García –resaltó- venimos transitando acciones para la sociedad desde hace muchos años y jamás nos sacaron el hombro. Estos son fondos propios de los comodorenses, para los comodorenses, y en momentos difíciles tenemos que tener más voluntad y más fuerza para cumplir los objetivos».

En ese marco, Macharashvili anunció la continuidad del plan de infraestructura, al mencionar que, desde la gestión, se tomó la decisión de comenzar el proceso de la próxima ampliación. “En unos días daremos inicio al acto administrativo para tener la licitación en la calle lo más rápido posible. El compromiso es terminar la planta alta para que más chicos ingresen el próximo año».

Por su parte, la directora del establecimiento, Leticia Cardozo, agradeció el respaldo de la gestión municipal y el rol clave de las familias en el día a día. «La tarea pedagógica es el corazón de la escuela, estamos para enseñar. Pero esa tarea requiere de otras dimensiones, y el avance de las obras nos permite refuncionalizar los espacios para seguir fortaleciendo el proyecto educativo. El enseñar no puede sostenerse sin el resto de las dimensiones».

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Educación e integración barrial

A su turno, el presidente del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate, valoró la decisión política del Ejecutivo “de definir estrategias de futuro mediante el presupuesto y la acción de gobierno. Este proyecto de educación en estos barrios, permite una gran integración que excede las paredes del edificio escolar», señaló.

Además, reflexionó sobre el rol de la institución en el contexto actual: «Venir a la escuela es obligatorio, pero no todos aprenden por obligación. Para aprender hay que desearlo y para eso hay un amor efectivo al interior de la escuela. Sin educación no hay posibilidad de futuro, pero sin sentido de la educación no hay posibilidad de aprendizaje».

Por último, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta destacó que “cuando las políticas públicas apuestan a la educación con tanta firmeza, es lo que vale. Cuando el Estado invierte en educación, cultura, conocimiento, deporte y salud, piensa en una ciudad con futuro y esperanza».