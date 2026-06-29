Othar encabezó el relevamiento técnico para la recuperación del histórico edificio de Tribunales

El jefe comunal, junto a miembros de su gabinete y equipos técnicos de arquitectura, supervisó las instalaciones del emblemático inmueble restituido al patrimonio municipal. El objetivo es evaluar el estado edilicio, avanzar en materia de accesibilidad y planificar de manera conjunta con la comunidad su destino final, priorizando su perfil histórico y cultural.

Tras la reciente firma del convenio de restitución del emblemático inmueble al patrimonio de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, el intendente Othar Macharashvili, encabezó una visita integral a las instalaciones. El objetivo principal, fue conocer el estado de situación de la estructura y planificar las primeras instancias de intervención.

La recorrida contó con la participación de la secretaria de Cultura, Liliana Peralta; el secretario de Desarrollo Humano y Familia, Ángel Rivas; el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich y el subsecretario de Vialidad Urbana, Walter Navarro, junto al equipo de profesionales del sector de arquitectura de la Municipalidad.

Esta primera inspección marca el inicio del proceso de planificación para definir la nueva vida útil del edificio, que originalmente fue diseñado para albergar la Biblioteca Pública Municipal y el Museo Regional de la ciudad, y que luego funcionó como Casa de Gobierno durante la Gobernación Militar antes de ser cedido en comodato al Poder Judicial en 1982.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó la importancia histórica del espacio y señaló que "esta recorrida formal con todo el equipo de arquitectos del municipio, nos permite iniciar el relevamiento edilicio y evaluar las primeras etapas de recuperación, poniendo especial foco en lo que respecta a la accesibilidad del lugar".

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En ese marco, la funcionaria adelantó que se abrirá un espacio de trabajo articulado con los vecinos, al asegurar que "iniciaremos tareas en conjunto con la comunidad para ir definiendo el destino final de este edificio histórico y patrimonio de nuestra ciudad, que tendrá una altísima presencia cultural".

Finalmente, Peralta hizo hincapié en el invaluable acervo documental que se custodia en las instalaciones. "Este edificio resguarda un patrimonio histórico muy rico. Hay testimonios y archivos esenciales que seguramente convocarán a nuestros historiadores e investigadores locales y de toda la región para su recuperación y puesta en valor al servicio de toda la sociedad", concluyó.