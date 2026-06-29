Neuquén fortalece su perfil internacional y apuesta al crecimiento con nuevas inversiones

La mejora en la calificación crediticia de la provincia fue presentada como un respaldo a la estabilidad financiera y a la gestión económica, con el objetivo de impulsar más obras, infraestructura y desarrollo para la población.

La provincia de Neuquén recibió una mejora en su calificación crediticia internacional por parte de la agencia Fitch Ratings, un reconocimiento que, según el Gobierno provincial, refleja el ordenamiento de las cuentas públicas, la previsibilidad económica y la seguridad jurídica alcanzadas durante la actual gestión.

De acuerdo con las autoridades, la calificación pasó de “CCC-” a “B-”, con perspectiva estable, lo que representa un avance de tres escalones respecto de la última evaluación y una mejora acumulada de cuatro niveles desde el inicio del gobierno encabezado por Rolando Figueroa.

Desde el Ejecutivo neuquino sostuvieron que este tipo de reconocimientos fortalece la confianza de inversores nacionales e internacionales, favoreciendo el desembarco de nuevos proyectos productivos, especialmente en el sector energético. En ese sentido, remarcaron la importancia estratégica de Vaca Muerta como motor del crecimiento económico provincial y nacional.

El Gobierno también destacó que el desarrollo de la actividad hidrocarburífera genera mayores ingresos para la provincia a través de regalías, recursos que se destinan a la construcción de escuelas, hospitales, rutas, redes de servicios e infraestructura para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

Asimismo, señalaron que durante la actual administración no se emitieron Letras del Tesoro y que se avanzó en políticas de equilibrio fiscal, reducción del endeudamiento y fortalecimiento de las finanzas públicas, lo que permitió ampliar la capacidad de inversión del Estado en proyectos estratégicos.

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A este reconocimiento de Fitch Ratings se suma una reciente recalificación realizada por FIX SCR, que también destacó la evolución de las cuentas provinciales y el manejo responsable de los recursos públicos. Según el Gobierno, estos indicadores consolidan a Neuquén como una provincia con mayor estabilidad financiera y mejores condiciones para atraer inversiones que impulsen el desarrollo económico y social.

Fuente: Diario Río Negro (Contenido Institucional).