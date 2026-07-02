Neuquén fortalece la seguridad en Vaca Muerta con un plan para frenar al crimen organizado

La provincia puso en marcha una estrategia que combina tecnología de última generación, cooperación internacional y acciones preventivas para resguardar el desarrollo del principal yacimiento petrolero del país.

El Gobierno de Neuquén, junto con el Poder Judicial provincial, avanza en un plan integral destinado a reforzar la seguridad en Vaca Muerta y prevenir el avance del crimen organizado en una de las zonas productivas más importantes de la Argentina.

La iniciativa busca proteger tanto la infraestructura estratégica como a los trabajadores vinculados a la industria hidrocarburífera, en un contexto marcado por el crecimiento de las inversiones nacionales e internacionales y el aumento de la población en la región.

Como parte de este programa, la provincia incorporará herramientas tecnológicas de alta complejidad para la investigación criminal. Entre ellas se encuentra el sistema CODIS del FBI, utilizado para la identificación mediante perfiles genéticos. Además, contará con asesoramiento de los Carabinieri de Italia y el acompañamiento de Naciones Unidas en la lucha contra el narcotráfico.

El proyecto también contempla la instalación de un laboratorio equipado con tecnología de última generación, incluyendo espectrómetros móviles y cromatógrafos capaces de detectar e identificar drogas sintéticas con mayor precisión, incluso sin necesidad de abrir los envoltorios.

Uno de los principales focos de la estrategia es combatir el crecimiento del consumo y la comercialización de drogas sintéticas, como el fentanilo y otros opioides, considerados una preocupación creciente a nivel internacional.

Las autoridades provinciales sostienen que mejorar la seguridad resulta fundamental para garantizar un entorno confiable que favorezca las inversiones y reduzca los riesgos asociados a la actividad delictiva. En ese sentido, empresas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta participan en espacios de coordinación con organismos públicos para fortalecer las medidas de prevención.

Publicidad

El plan también incluye acciones orientadas a la prevención social, con campañas de concientización para familias y jóvenes sobre los riesgos del consumo de drogas sintéticas, además de programas de inclusión, becas deportivas y herramientas de justicia restaurativa destinadas a quienes se encuentran vinculados al microtráfico.

Según datos oficiales difundidos por la provincia, desde la implementación de estas políticas se registró una reducción del 27,7% en las causas por delitos contra la propiedad y una baja del 16,3% en los casos relacionados con el comercio de drogas.

Fuente: Diario LA NACIÓN.