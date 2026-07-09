Murió Bonnie Tyler a los 75 años: se apagó una de las voces más emblemáticas del pop y el rock

La cantante galesa, reconocida mundialmente por clásicos como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero, falleció en Portugal tras enfrentar complicaciones de salud. Su legado marcó a varias generaciones y dejó una huella imborrable en la música.

La música internacional está de luto tras conocerse la muerte de Bonnie Tyler, quien falleció a los 75 años en un hospital de Portugal. La artista atravesaba un delicado estado de salud luego de una cirugía intestinal de urgencia y permanecía bajo tratamiento médico desde hacía varias semanas.

Nacida en Gales bajo el nombre de Gaynor Hopkins, Tyler alcanzó la fama a finales de la década de 1970, aunque su consagración llegó en los años 80 gracias a su inconfundible voz rasposa y a éxitos que se convirtieron en clásicos de la música mundial. Entre ellos sobresalen Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero e It’s a Heartache, canciones que continúan siendo referentes del pop-rock.

Su estilo dramático y su potencia vocal la llevaron a vender millones de discos y a mantenerse vigente durante décadas. En 2013 representó al Reino Unido en el Festival de Eurovisión y, lejos de alejarse de los escenarios, siguió ofreciendo conciertos y publicando nueva música hasta los últimos años de su carrera.

Uno de sus mayores himnos, Total Eclipse of the Heart, superó los mil millones de reproducciones en plataformas digitales, consolidándose como una de las baladas más exitosas de todos los tiempos. Su fallecimiento generó una profunda conmoción entre colegas, fanáticos y referentes de la industria musical, que destacaron su enorme aporte a la historia del rock y el pop.