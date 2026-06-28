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Mundial 2026: el posible recorrido de Argentina rumbo a una nueva final ya tiene forma

Con el cuadro de los playoffs completamente definido, la Selección Argentina conoce el camino que deberá atravesar si quiere defender el título mundial. El debut en la fase elimina

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Redacción
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Mundial 2026: el posible recorrido de Argentina rumbo a una nueva final ya tiene forma

Con el cuadro de los playoffs completamente definido, la Selección Argentina conoce el camino que deberá atravesar si quiere defender el título mundial. El debut en la fase eliminatoria será frente a Cabo Verde, aunque en las siguientes instancias podrían aparecer rivales de gran peso.

La fase de grupos del Mundial 2026 llegó a su fin y quedó confirmado el cuadro completo de los playoffs. Tras finalizar como líder de su grupo con puntaje ideal, la Selección Argentina enfrentará a Cabo Verde en los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará el viernes 3 de julio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Si logra avanzar a la siguiente ronda, el equipo dirigido por Lionel Scaloni se medirá con el vencedor del cruce entre Australia y Egipto. Más adelante, un hipotético duelo de cuartos de final podría enfrentar a la Albiceleste con Colombia, Suiza o Ghana, dependiendo de cómo se desarrollen los demás partidos del cuadro.

En una eventual semifinal, el panorama se vuelve aún más exigente. Del otro lado del cuadro aparecen selecciones como Brasil, Inglaterra, México, Ecuador, Japón, Costa de Marfil y Noruega, cualquiera de las cuales podría convertirse en el último obstáculo antes de la definición.

Por el otro sector del cuadro avanzan potencias como Francia, Alemania, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Estados Unidos y Croacia, entre otras. Esto significa que una posible final podría enfrentar a Argentina con cualquiera de esos seleccionados, siempre y cuando ambos superen todas las instancias previas.

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Fuente: Infobae.

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