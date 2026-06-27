Mundial 2026: así se jugarán los 16avos de final con los primeros cruces confirmados

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y ya comenzaron a definirse los enfrentamientos de los 16avos de final. Con gran parte de las selecciones clasificadas, el cuadro eliminatorio empieza a tomar forma de cara al inicio de la etapa de eliminación directa.

La Copa del Mundo 2026 está a punto de dejar atrás la fase de grupos para dar paso a los esperados 16avos de final, una instancia inédita en la historia del torneo tras la ampliación a 48 selecciones. En esta ronda participarán los dos mejores equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

Los encuentros de los 16avos se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, con partidos distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. A medida que finaliza la tercera fecha de la fase de grupos, se van confirmando los cruces y horarios de cada llave.

Entre los duelos ya asegurados aparecen:

Sudáfrica vs. Canadá (28 de junio).

Brasil vs. Japón (29 de junio).

Alemania vs. Paraguay (29 de junio).

Países Bajos vs. Marruecos (29 de junio).

Costa de Marfil vs. Noruega (30 de junio).

Francia vs. Suecia (30 de junio).

México enfrentará a uno de los mejores terceros aún por definirse.

Estados Unidos jugará frente a Bosnia y Herzegovina.

Bélgica también espera conocer a su rival entre los mejores terceros.

España se medirá con el segundo del Grupo J.

Australia enfrentará a Egipto.

Argentina ya tiene confirmado su cruce frente a Cabo Verde.

Todavía quedan algunos lugares por definirse, ya que los últimos partidos de la fase de grupos determinarán qué selecciones avanzarán como líderes, escoltas o mejores terceros, completando así el cuadro de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026.

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Fuente: Infobae