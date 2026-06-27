URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Deportes

Mundial 2026: así se jugarán los 16avos de final con los primeros cruces confirmados

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y ya comenzaron a definirse los enfrentamientos de los 16avos de final. Con gran parte de las selecciones clasificadas

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 2 min de lectura
Publicidad
Mundial 2026: así se jugarán los 16avos de final con los primeros cruces confirmados

La fase de grupos del Mundial 2026 entra en su tramo decisivo y ya comenzaron a definirse los enfrentamientos de los 16avos de final. Con gran parte de las selecciones clasificadas, el cuadro eliminatorio empieza a tomar forma de cara al inicio de la etapa de eliminación directa.

La Copa del Mundo 2026 está a punto de dejar atrás la fase de grupos para dar paso a los esperados 16avos de final, una instancia inédita en la historia del torneo tras la ampliación a 48 selecciones. En esta ronda participarán los dos mejores equipos de cada uno de los 12 grupos, además de los ocho mejores terceros.

Los encuentros de los 16avos se disputarán entre el 28 de junio y el 3 de julio, con partidos distribuidos en distintas sedes de Estados Unidos, México y Canadá. A medida que finaliza la tercera fecha de la fase de grupos, se van confirmando los cruces y horarios de cada llave.

Entre los duelos ya asegurados aparecen:

  • Sudáfrica vs. Canadá (28 de junio).
  • Brasil vs. Japón (29 de junio).
  • Alemania vs. Paraguay (29 de junio).
  • Países Bajos vs. Marruecos (29 de junio).
  • Costa de Marfil vs. Noruega (30 de junio).
  • Francia vs. Suecia (30 de junio).
  • México enfrentará a uno de los mejores terceros aún por definirse.
  • Estados Unidos jugará frente a Bosnia y Herzegovina.
  • Bélgica también espera conocer a su rival entre los mejores terceros.
  • España se medirá con el segundo del Grupo J.
  • Australia enfrentará a Egipto.
  • Argentina ya tiene confirmado su cruce frente a Cabo Verde.

Todavía quedan algunos lugares por definirse, ya que los últimos partidos de la fase de grupos determinarán qué selecciones avanzarán como líderes, escoltas o mejores terceros, completando así el cuadro de la primera ronda eliminatoria del Mundial 2026.

Publicidad

Fuente: Infobae

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.