Macharashvili intimó a YPF y avisó: "Vamos a ser muy firmes en el cumplimiento del respeto a las instituciones"

Acompañado por el arco político y gremial local, el jefe comunal exigió frenar el traspaso inconsulto de activos de la petrolera a la Provincia, defendiendo los bienes históricos que pertenecen a los clubes y vecinales de la ciudad. Asimismo, los legisladores denunciaron un acuerdo "entre gallos y medianoches" y advirtieron sobre un trasfondo alarmante: la entrega de tierras municipales a cambio de blindar a la empresa con una cláusula de indemnidad ante el histórico desastre ambiental que sufre la región.

El intendente de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, encabezó junto al diputado nacional, Juan Pablo Luque; los diputados provinciales, Vanesa Abril, Juan Horacio Pais y Gustavo Fita; el secretario general de UOCRA, Raúl Silva, concejales del bloque Arriba Chubut y secretarios y subsecretarios del Gabinete Municipal, una conferencia de prensa, donde anunció el envío de una carta documento a YPF. La medida institucional busca frenar el inminente acuerdo de transferencia de activos y bienes inmuebles de la petrolera estatal a la provincia del Chubut, del cual el Ejecutivo municipal, no fue notificado oficialmente, vulnerando acuerdos históricos y la autonomía de la ciudad.

Durante su alocución, Macharashvili fue tajante al defender el patrimonio de los comodorenses frente a las decisiones tomadas de manera unilateral a miles de kilómetros de distancia. El jefe comunal aclaró que la medida no busca confrontar, sino exigir el respeto que la ciudad merece, al afirmar que "esta carta documento es una declaración política para preservar la institucionalidad y los trámites que veníamos haciendo con YPF en función de su retirada de la cuenca del Golfo San Jorge y de todos los bienes que tenían que ser traspasados al municipio, como estaba previsto en convenios y acuerdos anteriores. No es una declaración de guerra; nosotros vamos a seguir trabajando para que el diálogo prime, pero vamos a ser muy firmes en el cumplimiento del respeto que tenemos que tener ante las instituciones y con la sociedad", disparó el intendente.

El mandatario local alertó sobre los trascendidos de un convenio que implica activos y una suerte de transacción a espaldas de la comunidad, exigiendo que se "pare la pelota" y se regrese a los canales de consenso. "Queremos sentarnos a la mesa antes de que eso se sustancie; nada más ni nada menos que eso. Intimamos a YPF para que se abstenga de generar cualquier acción administrativa y legal sin antes consultar", agregó.

En ese sentido, Macharashvili enfatizó que los bienes en disputa -ocupados desde hace décadas por entidades fundamentales como clubes y vecinales-, pertenecen a la comunidad y no a nombres propios, remarcando que no se trata simplemente de una cancha de fútbol, sino de la historia y los derechos de la ciudad. Recordó que el Municipio viene realizando inversiones millonarias en estas instituciones desde hace más de 25 años y advirtió sobre el impacto directo de los pasivos que sufre Comodoro Rivadavia.

"Los desórdenes urbanos que se han generado por la actividad y por el no manejo correcto de esos activos por YPF nos impactan y la gente nos lo reclama a nosotros". Asimismo, recordó que el propio presidente de YPF, le había prometido que no se tomaría ninguna definición sin antes consultarla con los representantes de Comodoro Rivadavia.

El drama urbano que frena el crecimiento de la ciudad

En tanto el diputado nacional Juan Pablo Luque, denunció que el presidente de la petrolera, Horacio Marín, "le mintió al intendente" al avanzar "entre gallos y medianoches" en un acuerdo inconsulto, y calificó la actitud del mandatario provincial como un "caranchismo" sobre los bienes que legítimamente corresponden al esfuerzo histórico de los comodorenses.

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Luque también apuntó contra los "allegados al gobernador" que critican el planeamiento urbano de Comodoro, vinculándolo directamente con la falta de saneamiento de YPF al retirarse de las cuencas maduras, al sostener que "el planeamiento urbano no va a ser posible nunca hasta que no se sanen los miles de pozos que tenemos sin sellar, los oleoductos que corren por abajo de los barrios, los gasoductos y las líneas de alta tensión que generan radios de seguridad donde no se puede urbanizar".

La "cláusula de indemnidad": El peligro de una guerra entre Provincia y Municipio

A su turno, el diputado provincial Juan Horacio Pais, advirtió la gravedad detrás del hermetismo del convenio, señalando que la provincia estaría recibiendo bienes cuya posesión ya pertenece al municipio desde los años 90, pero a cambio de un "pésimo negocio": una cláusula de indemnidad ambiental. Esto blindaría a YPF ante las acciones legales por el histórico desastre ambiental que sufre Comodoro Rivadavia, entregando recursos locales a cambio de impunidad para la empresa.

En la misma línea, indicó que según trascendidos, el acuerdo mediante la cláusula de indemnidad, repetiría el esquema utilizado cuando se revirtió el área de Restinga Alí, donde Provincia recibió 25 millones de dólares a cambio de no exigir la remediación de los pozos bajo el agua.

"Si el municipio el día de mañana decide demandar a YPF por los daños concurrentes en la ciudad, YPF se va a dar vuelta y le va a decir a la Provincia: 'Pague usted, porque yo ya le pagué y usted se comprometió a que no teníamos responsabilidad'. Va a ser una guerra de pobres contra pobres, donde el responsable de pagar las indemnizaciones que se le deban a Comodoro, va a terminar siendo la provincia del Chubut", alertó Pais.