La XIII Feria Internacional del Libro ya tiene fecha y confirmó a sus primeros invitados nacionales

Del 30 de julio al 9 de agosto, Comodoro Rivadavia volverá a ser sede de uno de los eventos culturales más importantes de la Patagonia. Habrá más de 500 actividades gratuitas, más de 70 artistas regionales y la participación de reconocidas figuras de la literatura, el periodismo y la cultura.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia confirmó la realización de la XIII Feria Internacional del Libro, que se llevará a cabo del 30 de julio al 9 de agosto. En esta edición, el encuentro se desarrollará bajo el lema “Más libros, más libres - 50 años Memoria, Verdad y Justicia”, con una amplia propuesta destinada a vecinos y visitantes.

Como cada año, la feria reunirá a escritores, periodistas, artistas y referentes culturales de distintos puntos del país, además de ofrecer una variada agenda de actividades abiertas al público.

Figuras nacionales confirmadas

Entre los primeros invitados anunciados se destacan Felipe Pigna, María O’Donnell y Pedro Rosemblat, quienes serán parte de la programación de esta nueva edición.

A ellos se sumarán Nelson Castro, Reynaldo Sietecase, Martín Kohan, Facundo Pastor, Tute, Gustavo Grabia, Dolores Reyes, Gloria V. Casañas, Martín Sivak, Ximena Sáenz, Leo Piccioli, Carina Kaplan, Chanti, Agustina Lynch, Candela Cerrane, Pablo Nigro, Nicolás Francis, Claudina Kutnowski, Facundo Pereyra y Santiago Speranza, conformando una grilla con referentes de distintos ámbitos de la cultura y la comunicación.

Más de 500 actividades para toda la comunidad

Además de las visitas de los invitados nacionales, la feria contará con la participación de más de 70 artistas de Comodoro Rivadavia y la región.

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La programación incluirá más de 500 actividades gratuitas, entre presentaciones de libros, charlas, talleres, espectáculos y muestras, con propuestas pensadas para públicos de todas las edades.

La programación completa se conocerá en los próximos días

Desde el Municipio informaron que próximamente se dará a conocer el cronograma completo del evento, donde estarán detallados los horarios, las sedes y cada una de las actividades que formarán parte de esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro.

Con una propuesta que año tras año convoca a miles de personas, Comodoro Rivadavia volverá a convertirse durante diez días en un punto de encuentro para la literatura, la cultura y el intercambio de ideas.