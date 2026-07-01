La última reunión de Milei con Adorni, desconcierto interno por el triple abrazo y los primeros pasos de Santilli

Tras la asunción de Diego Santilli como jefe de Gabinete, un llamativo abrazo entre Javier Milei y Manuel Adorni despertó interrogantes dentro del oficialismo. Mientras tanto, el nuevo funcionario ya inició reuniones para definir el rumbo de su gestión.

La renovación del Gabinete nacional comenzó con una imagen que no pasó inadvertida. Durante la ceremonia de asunción de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, el presidente Javier Milei protagonizó un afectuoso abrazo junto al funcionario entrante y al saliente, Manuel Adorni, una escena que sorprendió incluso a integrantes del propio Gobierno.

El gesto ocurrió apenas un día después de que avanzaran las repercusiones por la investigación judicial que involucra a Adorni, luego de que una funcionaria declarara sobre el uso de una tarjeta de crédito personal para realizar una compra atribuida al exjefe de Gabinete. Según trascendió, en distintos sectores de la Casa Rosada no hubo una explicación clara sobre la decisión del mandatario de exhibir públicamente ese respaldo.

Además del abrazo, Adorni permaneció varias horas en la sede del Gobierno, donde mantuvo una reunión de transición con Santilli y también fue recibido por Milei en su despacho, encuentro que inicialmente no había sido confirmado oficialmente.

Mientras tanto, Diego Santilli comenzó a delinear sus primeros pasos al frente de la Jefatura de Gabinete. El funcionario mantendrá reuniones con el Presidente y con Karina Milei para definir prioridades de gestión, fortalecer la relación con los gobernadores y coordinar el trabajo político de cara a la nueva etapa del Ejecutivo.

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Desde el oficialismo consideran que los recientes cambios representan una oportunidad para relanzar la gestión y mejorar la coordinación interna, aunque la imagen del triple abrazo continúa generando interpretaciones y comentarios dentro del ámbito político.

Fuente: Infobae.