La SCPL fortalece su política social con un Plan Integral de Contención para sus asociados

La Cooperativa presenta un Plan Integral de Contención Social que incorpora nuevas propuestas para atender distintas situaciones socioeconómicas, un plan de moratoria, y sostiene los beneficios que acompañan a los vecinos desde hace años. La iniciativa busca preservar el acceso a los servicios esenciales y brindar respuestas acordes a las necesidades de cada asociado.

Con el objetivo de fortalecer las políticas de acompañamiento que históricamente desarrolla, la SCPL presenta un Plan Integral de Contención Social, una iniciativa que incorpora nuevas herramientas para atender situaciones de vulnerabilidad socioeconómica. La propuesta busca ofrecer respuestas integrales a las distintas realidades que atraviesan los asociados, reafirmando el compromiso cooperativo de acompañar a la comunidad. Además, el plan sostiene los programas e instrumentos sociales vigentes destinados a preservar el acceso a los servicios esenciales.

Este Plan Integral se enmarca en un escenario complejo, atravesado por el incremento sostenido de los costos de la energía mayorista dispuesto a nivel nacional e instrumentado a través de CAMMESA, situación que impacta directamente sobre los costos que debe afrontar la Cooperativa para garantizar la continuidad y calidad del servicio de energía.

Al respecto, el gerente financiero de la SCPL, Ezequiel Poeta, afirmó que "en los últimos años se fueron combinando distintos factores que impactan directamente en el costo de la energía para nuestros asociados. Por un lado, disminuyó la cantidad de usuarios alcanzados por los subsidios nacionales y también se redujeron los topes de consumo subsidiado".

En ese sentido, Poeta explicó que otro de los factores determinantes es la estacionalidad propia de la región. "Durante los meses más fríos la demanda eléctrica aumenta considerablemente, especialmente en los hogares que no cuentan con acceso a la red de gas o utilizan la electricidad para calefaccionarse. Esa realidad tiene un impacto directo en el consumo y, por lo tanto, en las facturas".

El Plan Integral de Contención Social, es un programa destinado a acompañar a asociados que atraviesan dificultades económicas mediante un abordaje integral y personalizado. La iniciativa contempla cuatro herramientas complementarias que podrán aplicarse según la situación de cada usuario: la incorporación a una tarifa diferencial, la posibilidad de acceder a la quita total o parcial de intereses sobre deudas, la refinanciación mediante planes de pago acordes a la capacidad económica y un esquema de atención personalizada con seguimiento de cada caso.

"Este plan es una herramienta que nos permitirá evaluar cada situación de manera individual para ofrecer la respuesta más adecuada. Hay asociados que necesitarán una tarifa diferencial, otros requerirán una refinanciación o una quita de intereses y otros solo un acompañamiento para ordenar su situación. Lo importante es que vamos a estar atentos para que todo asociado que necesite el acompañamiento de la SCPL, pueda contar con él, porque entendemos que no todas las realidades son iguales.”, afirmó Poeta.

Asimismo, como parte de este plan, la Cooperativa pondrá en marcha una nueva edición del Plan de Moratoria, destinada a asociados y usuarios que necesiten regularizar deudas mediante propuestas de financiación, beneficios sobre intereses, planes de pago personalizados y la adhesión al débito automático. La iniciativa está orientada a quienes, sin encontrarse en una situación de vulnerabilidad, requieran mayores facilidades para ponerse al día con sus compromisos.

Una política de acompañamiento que se fortalece

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Este Plan Integral de Contención Social también reúne distintas políticas de acompañamiento que la SCPL sostiene desde hace años y que reflejan el compromiso permanente con la comunidad, para brindar respuestas a diferentes realidades sociales, facilitar el acceso a los servicios esenciales y fortalecer el vínculo con sus asociados.

En ese marco, la institución sostiene desde la década del 80 un beneficio destinado a asociados jubilados y pensionados, política que, desde 2007, se instrumenta mediante un convenio con la Federación de Centros de Jubilados y Pensionados Chubut Sur. A través de este acuerdo, y en función de determinados requisitos, se bonifican los consumos de energía eléctrica, agua y cloacas, con la finalidad de acompañar a uno de los sectores más sensibles de la comunidad.

Del mismo modo, la Cooperativa mantiene un beneficio destinado a usuarios electrointensivos que residen en zonas sin acceso a la red de gas, mediante la bonificación de hasta 700 kWh mensuales entre los consumos de mayo y octubre, contribuyendo a reducir el impacto del consumo eléctrico en los hogares que utilizan este recurso como principal fuente de calefacción.

Asimismo, se refuerza el compromiso de acciones como el Plan Conectados, una herramienta que ofrece alternativas para regularizar situaciones vinculadas al servicio eléctrico mediante mecanismos de acompañamiento adaptados a cada realidad, favoreciendo conexiones legales y seguras.

En la misma línea, la SCPL trabaja junto a la Fundación Luz de Esperanza en el “Programa de Electrodependientes” que, desde el junio de 2026, incorpora un Plan de Prevención y Mantenimiento Estival de Grupos Electrógenos (PPMEGE), destinado a asegurar el control, la inspección y el funcionamiento periódico de los equipos de respaldo entregados a usuarios electrodependientes registrados dentro del área de concesión. Actualmente, la SCPL acompaña a más de 119 usuarios electrodependientes, bonificando el 100% de su consumo de energía eléctrica y habiendo entregado en comodato más de 50 grupos electrógenos.

Por último, se suma el programa social “SCPL en tu barrio”, que desde 2019 acerca la Cooperativa a los distintos barrios de Comodoro Rivadavia mediante una oficina comercial itinerante. La iniciativa permite brindar asesoramiento personalizado, facilitar la realización de trámites, promover la regularización de los servicios y fortalecer el vínculo directo entre la Cooperativa y los vecinos, acercando soluciones a la comunidad.