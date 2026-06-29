La SCPL anunció el cronograma de cortes programados de agua en Km. 18 para julio

Las interrupciones del servicio se realizarán los miércoles y sábados del mes, entre las 8 y las 16 horas, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de agua en el barrio El Faro.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó el cronograma de interrupciones programadas del servicio de agua potable que se llevarán a cabo durante el mes de julio de 2026 en el sector de Km. 18.

Según detalló el Departamento de Saneamiento, los cortes se realizarán los miércoles 1, 8, 15, 22 y 29, y los sábados 4, 11, 18 y 25 de julio, en el horario de 08:00 a 16:00 horas.

Desde la cooperativa explicaron que estas interrupciones responden a maniobras operativas que realiza el personal sobre el sistema de distribución, con el propósito de asegurar el abastecimiento de agua en el barrio El Faro.

Asimismo, la SCPL indicó que este cronograma será comunicado de manera mensual y aclaró que, en caso de suspenderse alguno de los cortes previstos, la información será difundida oportunamente a través de sus canales oficiales.

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Por último, solicitaron a los usuarios de Km. 18 hacer un uso racional del agua durante las jornadas en las que se desarrollarán las tareas programadas.