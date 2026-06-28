La salida de Adorni expone el costo político que asumió el Gobierno para sostenerlo

Tras meses de respaldo por parte del presidente Javier Milei, Manuel Adorni dejó la Jefatura de Gabinete en medio de una crisis que desgastó al Gobierno. La renuncia abrió una nueva etapa en la Casa Rosada y dejó al descubierto las consecuencias políticas de haber defendido al funcionario hasta el último momento.

La renuncia de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete marcó uno de los episodios de mayor impacto político para la administración de Javier Milei. Aunque se trataba de un funcionario clave dentro del gabinete, el conflicto trascendió por la manera en que el Gobierno manejó la crisis y por el fuerte respaldo que el Presidente le brindó durante varios meses.

Desde que comenzaron las investigaciones por presunto enriquecimiento ilícito y surgieron cuestionamientos sobre su patrimonio, Milei sostuvo públicamente que Adorni era una persona honesta y rechazó los pedidos de apartarlo del cargo. Incluso exigió a sus ministros mantener un respaldo unificado hacia el entonces jefe de Gabinete.

Sin embargo, el avance del escándalo, la presión política y las dificultades que comenzó a generar el caso dentro del oficialismo terminaron modificando el escenario. En las últimas horas, Adorni presentó su renuncia mediante una carta dirigida al Presidente, poniendo fin a una gestión que quedó atravesada por la polémica.

Según distintos análisis políticos, el desgaste no estuvo dado únicamente por la salida del funcionario, sino por el tiempo y el capital político que el Gobierno invirtió en defenderlo. La estrategia oficial retrasó la resolución del conflicto y terminó afectando la imagen de la administración, además de complicar la agenda legislativa y alimentar tensiones internas.

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Con la renuncia ya confirmada, el Ejecutivo busca reorganizar el gabinete y dar por cerrada una de las crisis más complejas desde el inicio de la gestión. Entre los nombres que suenan para reemplazar a Adorni aparece con fuerza Diego Santilli, aunque la designación oficial aún no fue anunciada.

Fuente: La Nación