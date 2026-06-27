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Rada Tilly

La parroquia Cristo Rey funcionará como centro de recepción de donaciones para familias de Venezuela

La iniciativa fue impulsada por venezolanos residentes en la ciudad ante la situación que atraviesa el país por los recientes terremotos. Las donaciones se recibirán este domingo p

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La parroquia Cristo Rey funcionará como centro de recepción de donaciones para familias de Venezuela

La iniciativa fue impulsada por venezolanos residentes en la ciudad ante la situación que atraviesa el país por los recientes terremotos. Las donaciones se recibirán este domingo por la tarde.

La parroquia Cristo Rey de Rada Tilly habilitará su salón parroquial como centro de recepción de donaciones destinadas a familias de Venezuela afectadas por los recientes terremotos.

La iniciativa surgió a partir de un grupo de venezolanos residentes en la ciudad, quienes se organizaron para impulsar una campaña solidaria. El punto de acopio funcionará en el salón parroquial de la iglesia, donde se recibirán distintos insumos para ser enviados a las zonas afectadas.

Las donaciones se recibirán este domingo 28 de junio por la tarde. Posteriormente, la ayuda será trasladada a Comodoro Rivadavia, desde donde se gestionará su envío al destino final.

Desde la organización destacaron la importancia de la colaboración de la comunidad ante la situación que atraviesa el país caribeño.

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