La Empresa 30 de Noviembre tomará medidas contra el chofer que atropelló y mató a una mascota

A través de un comunicado oficial, la firma de transporte y envíos lamentó el trágico hecho, acompañó a la familia afectada y confirmó que busca identificar al conductor para tomar medidas, pese a que el incidente habría ocurrido fuera de horario laboral.

El trágico suceso en el que un perro perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo de transporte de cargas ha generado una fuerte repercusión social y una rápida respuesta por parte de la firma involucrada. La Empresa 30 de Noviembre emitió un comunicado público en el que fijó una postura clara de rechazo ante el hecho y anticipó que tomará medidas administrativas y disciplinarias sobre el conductor, independientemente de que el incidente haya ocurrido presuntamente fuera de su horario de servicio.

Para las compañías de logística, el comportamiento de sus empleados en la vía pública —especialmente cuando conducen unidades que llevan la identidad visual de la marca— es un activo crítico. En este sentido, la empresa no tardó en reaccionar ante la indignación de la comunidad y el consecuente impacto negativo en su reputación.

El descargo oficial de la firma

A través de sus canales de comunicación, la Empresa 30 de Noviembre expresó su pesar por la muerte del animal y se solidarizó con los propietarios de la mascota:

"Lamentamos profundamente lo ocurrido. Entendemos que la pérdida de una mascota es un momento muy doloroso y acompañamos a la familia en este difícil momento."

Asimismo, la administración de la transportista dejó en claro que ya se encuentra en marcha un proceso de investigación interna para determinar las responsabilidades del caso, individualizar al trabajador y establecer un puente de diálogo con los damnificados:

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"Desde que tomamos conocimiento de la situación, estamos trabajando para identificar al conductor y a la unidad involucrados, con el objetivo de ponernos en contacto con la familia afectada y abordar lo sucedido de la manera que corresponde. Agradecemos a todas las personas que nos hicieron llegar información y seguiremos comunicando cualquier novedad por este medio."

Responsabilidad corporativa más allá del horario de servicio

El caso reabre el debate sobre los límites de la responsabilidad de los empleados cuando utilizan bienes de la empresa fuera de su jornada laboral. Según fuentes del sector logístico, el uso de unidades identificadas con el logo de la compañía asocia directamente cualquier imprudencia vial a los valores de la marca.

Preservación de la imagen: Aunque el chofer se encontrara fuera de servicio o realizando un trayecto no laboral, el impacto social de un acto de desaprensión al volante recae directamente sobre la firma.

Investigación interna: La recolección de testimonios y datos aportados por los vecinos y usuarios de redes sociales está siendo clave para que el área de Recursos Humanos y Legales de la empresa determine las sanciones pertinentes, que podrían ir desde suspensiones severas hasta la rescisión del vínculo contractual.

La firma concluyó su mensaje agradeciendo la colaboración de la ciudadanía para esclarecer las circunstancias del hecho y reafirmó su compromiso de mantener una comunicación transparente sobre las resoluciones que se adopten en las próximas horas.