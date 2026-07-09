Inseguridad en el centro: Robaron un auto a metros de la calle Sarmiento y los vecinos lanzan una alerta colectiva

El hecho ocurrió en la calle Italia. Desde la Asociación Vecinal del barrio General Mosconi difundieron la información y el número de patente del vehículo para facilitar su hallazgo.

La delincuencia no da tregua en la zona céntrica de la ciudad. En las últimas horas, referentes de la Asociación Vecinal del barrio General Mosconi encendieron las alarmas de la comunidad al denunciar el robo de un vehículo estacionado en plena vía pública, a escasas cuadras de la zona comercial más concurrida.

Según informaron desde la vecinal, se trata de un automóvil Ford Focus, dominio KUN 762. El rodado fue sustraído mientras se encontraba sobre la calle Italia, casi en su intersección con Sarmiento, un sector que suele registrar un constante movimiento de peatones y vehículos.

Ante la falta de novedades y con el objetivo de agilizar la búsqueda, los damnificados y las autoridades vecinales decidieron apelar a la solidaridad de la comunidad comodorense para multiplicar los ojos en la calle.

¿Cómo ayudar?

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Se solicita a cualquier persona que pueda aportar datos certeros, que haya visto el vehículo circulando o que posea cámaras de seguridad en las inmediaciones que puedan haber captado el momento del ilícito, comunicarse de manera urgente al teléfono 297-4056973.

La denuncia policial ya fue radicada y los investigadores se encuentran revisando las cámaras de monitoreo públicas y privadas de la zona centro para intentar determinar el rumbo que tomaron los delincuentes. Mientras tanto, la red de vecinos autoconvocados permanece en alerta máxima.