Indignación en la ciudad: un repartidor atropelló a una perra anciana y huyó sin asistir a la familia

El trágico hecho ocurrió cuando los dueños de la mascota salieron a recibir un pedido. El descargo de un vecino se volvió viral tras la dolorosa pérdida de una perra de 16 años.

La comunidad de Comodoro Rivadavia se ve una vez más conmovida por un caso de irresponsabilidad vial y falta de empatía. En las últimas horas, un vecino de la ciudad, Esteban Huichapani, hizo público un desgarrador descargo en las redes sociales luego de que un repartidor atropellara y matara a la perra de sus padres, una mascota de avanzada edad, para luego darse a la fuga sin prestar auxilio ni pedir disculpas.

El lamentable episodio ocurrió en un momento de descuido cotidiano. Según relató Huichapani, la madre de la familia abrió la puerta de su vivienda para recibir un pedido a domicilio. En ese instante, la perra —una ovejera de 16 años que, debido a su delicado estado de salud, vivía dentro de la casa— logró salir a la calle para hacer sus necesidades, tal como acostumbraba. Fue en ese preciso segundo cuando coincidió con la trayectoria del vehículo del trabajador de entregas.

“Escucharon cómo la arrastraste y te fuiste igual"

El principal foco de indignación de la familia no radica únicamente en el accidente en sí —el cual reconocen que pudo haber sido involuntario debido a la falta de visibilidad—, sino en la actitud desaprensiva del conductor. A pesar de que los vecinos del sector alertaron sobre el fuerte ruido del impacto y el arrastre del animal, el automovilista decidió continuar su marcha sin detenerse.

En su descargo, Huichapani expresó con crudeza el dolor de su familia:

"¿Podés ser tan basura? Le mataste la perra a mis viejos y no frenaste por último a mirarla o pedir disculpas. Si claramente se ve que no la viste, pero todos escucharon cómo la arrastraste y te fuiste igual".

El vecino también dedicó unas palabras para explicar el contexto del animal, saliendo al cruce de cualquier cuestionamiento sobre la presencia de la perra en la vía pública:

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"La perra estaba en la calle porque era una abuelita y ya tenía más de 16 años. Pero vivía adentro de la casa por su estado de salud (…) Cuando mi mamá salió a recibirte el pedido, en el descuido ella quedó afuera y ese fue su final".

Una decisión por la paz familiar

A pesar de la impotencia y de contar con la posibilidad de rastrear la identidad del repartidor a través del registro de la aplicación o el comercio que realizó el envío, la familia ha decidido no iniciar una búsqueda activa ni tomar represalias, priorizando su tranquilidad emocional en este difícil momento.

"Si quisiera saber quién sos lo haría, pero por mí paz lo voy a dejar acá nomás", cerró el vecino en su publicación, dejando el caso como un llamado a la conciencia y la humanidad de quienes transitan y trabajan en las calles de la ciudad.