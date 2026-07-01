Heladas en Comodoro: tiran sal en las calles y piden extremar los cuidados para evitar accidentes

Las bajas temperaturas obligaron a desplegar un operativo preventivo con distribución de sal en distintos sectores de la ciudad. Además, las autoridades solicitaron evitar acciones que favorezcan la formación de hielo sobre calles y veredas.

Las intensas heladas registradas en Comodoro Rivadavia llevaron a Defensa Civil a realizar un operativo durante la madrugada de este miércoles para reducir los riesgos provocados por la formación de hielo en la vía pública.

Las cuadrillas recorrieron diferentes barrios de la zona norte y sur, donde se distribuyó sal en aquellos sectores que presentaban mayor acumulación de hielo, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación tanto para vehículos como para peatones.

Desde el organismo indicaron que este invierno se detectaron menos puntos críticos gracias al trabajo preventivo realizado junto con otras áreas municipales y la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL), especialmente en la identificación y reparación de pérdidas de agua potable y cloacales que suelen generar hielo sobre la calzada.

Asimismo, se pidió a la comunidad colaborar informando la presencia de sectores congelados o pérdidas de agua para que los equipos puedan intervenir rápidamente. También recordaron la importancia de revisar las instalaciones domiciliarias y, ante una pérdida, cerrar el suministro para evitar que el agua llegue a la calle y se congele.

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Entre las principales recomendaciones, Defensa Civil solicitó no lavar veredas ni vehículos durante los días de temperaturas bajo cero, ya que el agua puede transformarse en una capa de hielo y provocar caídas o accidentes. Incluso recordaron que en inviernos anteriores hubo personas lesionadas por esta situación, por lo que insistieron en extremar las medidas de prevención.

Fuente: ADNSUR.