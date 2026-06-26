Habrá cortes de tránsito y reducción de calzada en el centro por trabajos de saneamiento

La SCPL informó que este fin de semana se realizarán tareas de saneamiento en distintos sectores del centro de la ciudad. Los trabajos implicarán cortes totales de tránsito y, posteriormente, una reducción de calzada durante siete días.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) informó que este fin de semana llevará adelante trabajos de saneamiento en el centro de la ciudad, por lo que se implementarán cortes de tránsito y desvíos vehiculares en distintos puntos.

El primero de los operativos se realizará el sábado 27 de junio, a partir de las 20:00 horas, cuando se interrumpirá de manera total la circulación en la intersección de las calles 25 de Mayo y avenida Hipólito Yrigoyen.

En tanto, el domingo 28 de junio, desde las 7:00 y hasta las 18:00 horas, permanecerá cortado un tramo de la avenida Ducós, entre las calles 25 de Mayo y Pellegrini. Durante ese período, el tránsito será desviado por las calles 25 de Mayo y 2 de Abril.

Finalizadas las tareas del domingo, la calzada sobre la avenida Ducós, entre 25 de Mayo y Pellegrini, permanecerá reducida durante aproximadamente siete días, hasta que el sector se encuentre en condiciones para la circulación vehicular.

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Desde la SCPL aclararon que la ejecución de los trabajos estará sujeta a condiciones climáticas favorables y solicitaron a los automovilistas circular con precaución y respetar la señalización dispuesta en la zona.