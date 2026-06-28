URGENTE
El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco" El Hospital Regional invita a participar de una nueva colecta de sangre en zona sur: campaña "Regalá vida" Comodoro amaneció cubierto de nieve y volvió a ubicarse entre las ciudades más frías del país Investigan a dirigentes de la AFA en Estados Unidos: Tapia y otros directivos deberán declarar a fin de mes La consolidación silenciosa: Liminar profundiza su control sobre el petróleo chubutense Vecinos redujeron a golpes a un delincuente que intentó robar en una vivienda Un joven fue detenido tras protagonizar una riña y destrozar un auto en el barrio Quirno Costa El rechazo a la reelección indefinida: "No se puede cambiar las reglas a mitad del partido", dijo Monti Othar encabezó el primer aniversario del Centro de Día de Adultos Mayores "Papa Francisco"
📬 Newsletter
Deportes

Graves incidentes en el fútbol barrial de Rawson: pelea, tiros y liga suspendida

Un grave episodio de violencia se registró este sábado en el fútbol barrial de Rawson, cuando se efectuaron disparos de arma de fuego durante una jornada disputada en la cancha de

A
Administración
Redacción
👁 0 lecturas · 🕐 1 min de lectura
Publicidad
Graves incidentes en el fútbol barrial de Rawson: pelea, tiros y liga suspendida

Un grave episodio de violencia se registró este sábado en el fútbol barrial de Rawson, cuando se efectuaron disparos de arma de fuego durante una jornada disputada en la cancha de Los Libres, ubicada detrás del estadio de Deportivo Roca.

Tras lo ocurrido, el presidente de la Liga Barrial, Ricardo Chamorro, anunció la suspensión de toda la actividad prevista para este domingo y anticipó que la continuidad del campeonato será evaluada durante los próximos días.

“Sinceramente este tipo de situación ya me supera, ya que no estoy para solucionar este tipo de inconvenientes. Hoy fue una situación muy fea y peligrosa que vivimos los que estuvimos en la cancha. Vamos a replantearnos qué vamos a hacer de acá en adelante”, expresó Chamorro en un mensaje dirigido a los equipos participantes.

El dirigente informó además que la comisión directiva se tomará hasta el martes para analizar los pasos a seguir, mientras crece la preocupación por los reiterados hechos de violencia que afectan al fútbol amateur. “Por lo tanto la fecha de mañana está suspendida”, concluyó en su comunicado.

Publicidad
Publicidad

💬 Comentarios (0)

✍️ Dejá tu comentario

Los comentarios son moderados antes de su publicación.