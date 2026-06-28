Graves incidentes en el fútbol barrial de Rawson: pelea, tiros y liga suspendida

Un grave episodio de violencia se registró este sábado en el fútbol barrial de Rawson, cuando se efectuaron disparos de arma de fuego durante una jornada disputada en la cancha de Los Libres, ubicada detrás del estadio de Deportivo Roca.

Tras lo ocurrido, el presidente de la Liga Barrial, Ricardo Chamorro, anunció la suspensión de toda la actividad prevista para este domingo y anticipó que la continuidad del campeonato será evaluada durante los próximos días.

“Sinceramente este tipo de situación ya me supera, ya que no estoy para solucionar este tipo de inconvenientes. Hoy fue una situación muy fea y peligrosa que vivimos los que estuvimos en la cancha. Vamos a replantearnos qué vamos a hacer de acá en adelante”, expresó Chamorro en un mensaje dirigido a los equipos participantes.

El dirigente informó además que la comisión directiva se tomará hasta el martes para analizar los pasos a seguir, mientras crece la preocupación por los reiterados hechos de violencia que afectan al fútbol amateur. “Por lo tanto la fecha de mañana está suspendida”, concluyó en su comunicado.