Fuerte choque en avenida Canadá: un hombre fue trasladado al hospital

El siniestro ocurrió esta mañana en la intersección con Cayelli. El acompañante de uno de los vehículos fue trasladado al Hospital Regional tras presentar dolor en el cuello. Personal de Tránsito labró infracciones por falta de seguro obligatorio y licencia de conducir vencida.

Un fuerte accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en la zona sur de la ciudad, dejando como saldo a una persona trasladada al hospital y a ambos conductores multados por distintas irregularidades en su documentación.

El siniestro ocurrió alrededor de las 08:30 horas en la esquina de la Avenida Canadá y la calle Cayelli. En el lugar colisionaron un Ford Fiesta Max y un Chevrolet Astra.

Según se informó, un Ford Fiesta Max circulaba por Cayelli en sentido oeste-este. Al llegar a la intersección, se produjo el impacto contra un Chevrolet Astra, el cual transitaba por la Avenida Canadá con dirección norte-sur.

A raíz de la colisión, el acompañante del Ford Fiesta Max manifestó sentir fuertes dolores en la zona del cuello. Ante esta situación, se solicitó de urgencia la presencia de personal médico, quienes asistieron al hombre en el lugar y posteriormente dispusieron su traslado en ambulancia hacia el Hospital Regional para evaluar su estado de salud.

Publicidad

En el sitio del accidente también intervino personal del área de Tránsito Municipal, que colaboró con la interrupción de la circulación vehicular para permitir el trabajo de los servicios de emergencia.

Al momento de verificar la documentación de los involucrados, los inspectores detectaron irregularidades en ambas partes: el conductor del Ford Fiesta Max carecía del seguro obligatorio, mientras que el conductor del Chevrolet Astra circulaba con la licencia de conducir vencida. Debido a esto, se labraron las correspondientes actas de infracción para ambos automovilistas.