Familias endeudadas: casi 7 millones de personas ya no podrán volver a tomar crédito en los bancos

Un informe privado advirtió que el aumento de las deudas impagas ya dejó a casi 7 millones de personas sin posibilidades de acceder a nuevos préstamos. La mora continúa en alza tanto en bancos como en entidades financieras no bancarias.

La cantidad de personas con dificultades para cumplir con el pago de sus créditos continúa creciendo en Argentina. De acuerdo con un informe elaborado por la consultora 1816, basado en datos de la Central de Deudores del Banco Central (Cendeu), cerca de 7 millones de argentinos dejaron de ser considerados sujetos aptos para obtener nuevos créditos debido al incremento de la morosidad.

El estudio señala que mayo marcó el decimonoveno mes consecutivo de aumento en los niveles de incumplimiento. Se considera que un préstamo entra en mora cuando acumula más de 90 días de atraso en sus pagos.

Actualmente, alrededor del 27% de quienes tomaron algún tipo de financiamiento presentan una situación irregular, lo que limita su posibilidad de acceder nuevamente al sistema crediticio. La situación también afecta a las billeteras virtuales y otras entidades no bancarias, donde el nivel de préstamos impagos alcanza aproximadamente un tercio del total otorgado.

Según los especialistas, el contexto económico, la pérdida de poder adquisitivo y el mayor peso de las cuotas sobre los ingresos familiares explican gran parte de este deterioro. Ante este escenario, el Gobierno y las entidades financieras evalúan avanzar hacia una política de otorgamiento de créditos más selectiva y con mayores controles sobre la capacidad de pago de los solicitantes.

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Fuente: Clarín.