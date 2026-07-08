En picada al abismo: El golfo San Jorge genera el 20% del petróleo producido en la Argentina

La cuenca neuquina produjo en mayo 119.080 miles de metros cúbicos diarios de gas mientras la cuenca del Golfo San Jorge aporta apenas un 5% del total producido en el país; en cuanto a la producción hidrocarburífera, la cuenca de Vaca Muerta aporta el 78% del petróleo extraído en toda la Argentina.

Vaca Muerta marcó un nuevo récord de producción de gas natural durante mayo. La producción nacional alcanzó un promedio de 155.665 miles de metros cúbicos diarios, con un crecimiento del 11% respecto de abril, según el Reporte Mensual del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG).

Vaca Muerta fue clave para explicar ese avance, ya que el segmento no convencional de la cuenca neuquina alcanzó los 106.547 miles de metros cúbicos diarios, con una suba mensual del 15%. De esta manera, el shale y el tight gas ya representan cerca del 70% del gas producido en Argentina y muestran una expansión muy marcada frente a los niveles de hace algunos años.

La cuenca neuquina produjo en mayo 119.080 miles de metros cúbicos diarios, un aumento del 13,4% frente al mes anterior y una cifra que superó incluso el récord registrado en julio de 2025. Dentro de esa región, el crecimiento estuvo explicado casi por completo por los desarrollos no convencionales, que ya concentran el 89% del gas extraído en la zona.

El avance de este tipo de producción modificó por completo el mapa energético del país. En mayo de 2016, los recursos no convencionales representaban apenas el 20% del gas y el 6% del petróleo argentino. Una década después, su participación creció de manera acelerada y se transformó en la base del aumento de la oferta nacional.

Entre las empresas que lideran la producción de gas aparece Total Austral, con 35.076 miles de metros cúbicos diarios y el 23% del mercado. Detrás se ubican YPF, con 32.327 miles de metros cúbicos diarios, y Tecpetrol, con 22.810 miles de metros cúbicos diarios. Si se analiza solamente el segmento no convencional, YPF queda al frente con el 26%, seguida por Tecpetrol, Pampa Energía y Pluspetrol, compañías con fuerte presencia en el desarrollo de Vaca Muerta.

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En el caso del petróleo, la producción argentina también alcanzó una marca histórica en mayo, con un promedio de 141.058 metros cúbicos diarios. La cuenca neuquina aportó el 78,1% del total nacional, mientras que YPF lideró entre las compañías productoras con el 39% del crudo del país. Pan American Energy y Vista Energy completaron los principales lugares del ranking.

El crecimiento de la actividad contrasta con la situación de otras regiones productoras. El Golfo San Jorge registró una baja del 1,3% mensual en petróleo y aportó el 19,1% del total nacional. En gas, su participación cayó hasta el 5,3%, muy por debajo de los niveles que mostraba años atrás.

Los datos de reservas también reflejan el peso creciente de la cuenca neuquina. Actualmente, concentra el 80,6% de las reservas comprobadas de gas y el 65,5% de las de petróleo del país, con un crecimiento del 173% desde 2007.