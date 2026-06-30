Empresas enviaron al exterior US$2.600 millones en utilidades durante el primer semestre

El Gobierno sostiene que el aumento en el giro de dividendos responde a la normalización del mercado cambiario y al desarme de utilidades que permanecían retenidas desde los años de mayores restricciones.

Las empresas multinacionales giraron al exterior unos US$2.600 millones en concepto de dividendos durante el primer semestre del año, según datos difundidos por el Banco Central. La cifra representa uno de los niveles más altos registrados desde la eliminación del cepo cambiario en 2015 y supera lo enviado en igual período de 2016, además de los primeros seis meses de 2017, 2018 y 2019.

La información fue presentada por el vicepresidente del Banco Central, quien explicó que estos movimientos forman parte del proceso de normalización del mercado cambiario impulsado por el Gobierno. Según la visión oficial, las empresas recuperaron la posibilidad de distribuir utilidades al exterior luego de varios años en los que esa operatoria estuvo fuertemente restringida.

Desde la entidad monetaria remarcaron que el incremento en la salida de dividendos no representa necesariamente una mayor demanda estructural de divisas, sino que responde principalmente a la liberación de ganancias acumuladas durante el período de controles cambiarios.

El Gobierno también destacó que, en paralelo, continúa avanzando el saneamiento de la deuda comercial privada mediante distintos instrumentos financieros, mientras busca fortalecer las reservas internacionales y ampliar la capacidad de respuesta del Banco Central frente a eventuales episodios de volatilidad cambiaria.

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De acuerdo con los datos oficiales disponibles, los sectores que más dividendos enviaron al exterior hasta mayo fueron el petrolero, la minería, la industria de oleaginosas y cereales, alimentos, la industria química y el transporte. Además, desde ese mes comenzaron las primeras distribuciones de utilidades correspondientes a bancos internacionales autorizadas por la autoridad financiera.

Fuente: LA NACIÓN.