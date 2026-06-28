El veterano Toribio Encinas busca el casco que le salvó la vida y ser asistido en el Hospital Regional

El tiempo pasa, pero los recuerdos de la gesta de Malvinas permanecen intactos, suspendidos en el frío del Atlántico Sur y en los objetos que testificaron el horror y el heroísmo al defender la soberanía a 44 años de la gesta. Esta es la historia de Toribio Encinas, un Veterano de Guerra de Malvinas (VGM) que, más de cuatro décadas después del conflicto, mantiene encendida una búsqueda profundamente personal: recuperar el casco de combate que le salvó la vida.

Durante el conflicto bélico de 1982, la ciudad de Comodoro Rivadavia se convirtió en el epicentro neurálgico. En ese mapa de urgencias, el Hospital Regional cumplió un rol histórico y fundamental, transformándose en el principal punto de recepción, clasificación y asistencia de los soldados heridos que eran evacuados desde las islas.

Fue precisamente en este establecimiento de salud donde el destino de Toribio Encinas cambió de rumbo. Tras ser herido en combate, Encinas fue trasladado al continente y asistido de urgencia por el cuerpo médico del hospital comodorense.

Al momento de ingresar para recibir las primeras curaciones, el protocolo militar y médico dictó el retiro inmediato de su ropa de fajina y de su equipamiento. Entre esos objetos se encontraba su casco de combate, el cual presentaba una visible perforación producida por una esquirla, huella imborrable del impacto que casi le cuesta la vida.

Un rastro perdido en el año 82

Tras ser estabilizado en el Hospital Regional, Toribio Encinas fue posteriormente trasladado a Buenos Aires para continuar con su recuperación. En el torbellino de la evacuación, la burocracia de la guerra y la urgencia médica, sus pertenencias quedaron atrás. Al regresar a su hogar, Encinas nunca volvió a tener conocimiento sobre el paradero o el destino de su ropa de combate ni de su preciado casco.

Hoy, 44 años después, el deseo de cerrar esa herida abierta y recuperar una parte fundamental de su propia historia sigue más vivo que nunca. No se trata de un simple objeto de metal; representa el límite exacto entre la vida y la muerte, un testigo silencioso de su entrega por la Patria.

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Campaña de solidaridad: ¿Cómo ayudar?

El veterano apela a la memoria de la comunidad de Comodoro Rivadavia, a ex-personal médico o de enfermería de la época, a trabajadores del hospital de aquellos años, o a cualquier coleccionista o ciudadano que pueda haber resguardado o heredado este objeto histórico.

Si usted tiene el casco, conoció su paradero o sabe qué destino tuvieron los pertrechos retirados a los soldados internados en el Hospital Regional en 1982, por favor comuníquese de manera urgente a los siguientes números de contacto: