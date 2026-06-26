El Municipio intensifica los trabajos de aterrazamiento en el Cerro Hermitte y despliega un amplio operativo vial en toda la ciudad

La obra busca reducir la presión sobre la ladera para evitar desmoronamientos. En simultáneo, el plan de mantenimiento vial invernal despliega motoniveladoras en los barrios Cordón Forestal, Arenales, Trevisan y Bella Vista Sur, asegurando la transitabilidad en los accesos clave durante los meses de frío.

A través de la Subsecretaría de Vialidad Urbana, se continúa avanzando firmemente con la obra de escalonamiento en el Cerro Hermitte. Así lo confirmó el titular del área, Walter Navarro, quien además anticipó que la próxima semana se sumará a las intervenciones, el equipamiento pesado de empresas privadas.

"A pesar de las lluvias, continuamos de forma ininterrumpida con el escalonamiento", señaló Navarro, al explicitar que "estamos aterrazando el cerro con el objetivo claro de sacarle presión a la estructura y, de este modo, elevar de forma sustancial los niveles de seguridad en la zona", explicó Navarro.

El funcionario detalló que los trabajos en el cerro se vienen desarrollando desde hace 20 días con equipos y personal municipal -coordinados en terreno junto a la ingeniera Verónica Grossi- y que, a partir del próximo lunes, se integrará maquinaria vial que optimizará el ritmo de las tareas.

De forma paralela, Vialidad Urbana mantiene activo un plan de contingencia y acondicionamiento de calles en distintos sectores de la ciudad, fuertemente enfocado a garantizar la transitabilidad en los recorridos del transporte público y los accesos principales.

Durante las últimas jornadas se realizaron operativos de supervisión y mantenimiento general en Kilómetro 3 y Kilómetro 17. Asimismo, se destinó una motoniveladora para ejecutar tareas de perfilado en la calle Casal del Cordón Forestal, mientras que otra unidad similar trabajó en el barrio Arenales, específicamente sobre el recorrido de colectivos en la intersección de Arenales y Atardecer.

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Por último, los equipos viales concretaron mejoras en el barrio Trevisan, sobre la calle homónima en el tramo que comprende desde 23 de Febrero hasta Maradona, y se trasladó una motoniveladora al barrio Bella Vista Sur, para avanzar en la calle Isaac Jones, bajo la coordinación técnica del equipo de topografía.

Para cerrar, desde la Subsecretaría indicaron que la continuidad de este plan integral estará supeditada a que las condiciones climáticas de la próxima semana acompañen el desarrollo de las actividades.