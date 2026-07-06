El Municipio entregó equipamiento de alta tecnología a la UNPSJB para el monitoreo y gestión del riesgo geológico

A través de una inversión estratégica en plena emergencia, la municipalidad busca dotar a los científicos locales de herramientas clave para generar un sistema de alerta temprana. El objetivo es consolidar un plan de desarrollo urbano seguro y basado en datos técnicos precisos tras los recientes deslizamientos en el cerro Hermitte.

Este lunes por la mañana, se concretó un paso fundamental para la planificación urbana y la seguridad de la comunidad, a partir de la entrega formal de un sistema LiDAR Terrestre a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. La adquisición se concretó en el marco del Convenio específico suscripto entre la Municipalidad, a través de Comodoro Conocimiento y la casa de altos estudios, para la ejecución de exámenes técnicos integrados en el Cerro Hermitte.

Del acto correspondiente al otorgamiento del dispositivo de primera generación, que permitirá realizar relevamientos topográficos de alta precisión destinados al monitoreo del terreno, la investigación científica y la gestión del riesgo geológico en la ciudad, participó el intendente, Othar Macharashvili; el presidente y gerente Ejecutivo del Ente Comodoro Conocimiento, Rubén Zárate y Domingo Squillace, respectivamente; el rector de la UNPSJB, Gustavo Fleitas; el secretario de infraestructura, Fernando Ostoich, y los geólogos de la universidad local, José Paredes y Jorge Allard.

El intendente Othar Macharashvili, abrió el encuentro destacando el valor del recurso humano de la institución, al sostener que "podemos tener la casa de altos estudios, pero si no contamos con investigadores y mucha más gente que tiene pertenencia, que tiene corazón por su ciudad y por la región, no hubiésemos podido asistir e ir hacia este desafío para dar soluciones a esta catástrofe que nos ha pasado ".

En la misma línea, agradeció a las áreas técnicas y de Economía, por destinar fondos en momentos complejos y remarcó el impacto de la inversión. "Para muchos es una valijita, pero son equipamientos de primera generación que van a darnos datos para generar las respuestas a las políticas públicas. Durante años hicimos planes estratégicos y códigos de edificación sin datos precisos. Esto nos va a permitir pensar en el futuro y en las generaciones que vienen", sostuvo.

Por su parte, Zárate, recordó la complejidad del proceso, al explicitar que "fue un camino realmente difícil, en emergencia, pero que nos permitió resolver en muy poco tiempo, el armado de un proyecto para evaluar la situación de crisis geológica generada por el deslizamiento del Hermitte. Hay que destacar a las personas dispuestas a trabajar en conjunto en situaciones de crisis extremas".

Asimismo, ponderó la labor coordinada entre los geólogos e ingenieros en mecánica de suelos de la universidad con las empresas consultoras y las áreas municipales, y anticipó el futuro del proyecto, al indicar que "este equipamiento es parte de ese plan junto con otro que ya está pronto a llegar en agosto, lo que nos dará las condiciones para la firma de un programa que nos pidió el intendente, que consiste en el armado de un sistema de evaluación permanente de riesgo y alerta temprana, basado en variables geológicas, hidrológicas, ambientales y el viento".

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Trabajo sostenido en cerro Hermitte

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Fernando Ostoich, hizo hincapié en la continuidad de las tareas y señaló que "seguimos con los estudios técnicos y los estamos intensificando. Que se concrete esta compra, es muestra de la seriedad con la que tomamos los compromisos desde la gestión".

En tanto, el gerente de Comodoro Conocimiento, Domingo Squillace, sumó su agradecimiento al equipo. "Este trabajo en conjunto va dando sus frutos en cada sector para una mejora de la calidad de vida de los habitantes. Destaco –acentuó-, la tarea de todo el equipo administrativo de la agencia, el directorio que acompaña y la permanente confianza del intendente".

Finalmente, el geólogo Jorge Allard resaltó el vínculo histórico de la institución con la región: "Cuando uno en situación de crisis piensa en respuestas, la universidad no duda en aportar el conocimiento. Nuestros científicos ponen en valor generar el conocimiento, pero además que las acciones se vean reflejadas en el corto tiempo. Cuando uno firma convenios a veces piensa que es la foto de un muy buen acto pero que las acciones tardan; hoy ver este equipamiento demuestra una política a largo plazo para desarrollar estrategias y políticas de Estado basadas en datos continuos. Desde la agencia y el Municipio no dudaron en llamar a la universidad cuando se demandó ciencia, y siempre vamos a estar trabajando juntos".