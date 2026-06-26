Neuquén tendrá un moderno espacio gastronómico con 650 cocheras subterráneas

El proyecto “Terraza Norte” demandará una inversión privada de 40 millones de dólares y combinará gastronomía, movilidad, eventos y espacios de encuentro en un punto estratégico de la capital neuquina.

La ciudad de Neuquén avanza con la construcción de Terraza Norte, un desarrollo urbano que busca renovar una de las principales zonas de acceso al centro. La iniciativa contempla un estacionamiento subterráneo de gran capacidad, un amplio polo gastronómico y espacios destinados a actividades culturales y recreativas.

La obra es impulsada por el Fideicomiso Acceso Norte, integrado por las empresas neuquinas Gran Valle Negocios, RJ Ingeniería y Omega MLP. La inversión prevista alcanza los 40 millones de dólares y el plazo estimado de ejecución es de 24 meses.

Ubicado en un sector estratégico de la ciudad, el complejo pretende convertirse en un nuevo punto de encuentro para vecinos y turistas, integrando propuestas gastronómicas, entretenimiento y soluciones para la movilidad urbana. Además, fue diseñado para fortalecer la circulación peatonal y acompañar el crecimiento de la capital neuquina.

Uno de los principales atractivos será su estacionamiento subterráneo con capacidad para 650 vehículos, que contará con ingresos por las calles Salta y 9 de Julio, ascensores, accesibilidad para personas con movilidad reducida y un sistema digital que permitirá reservar cocheras con anticipación.

En la superficie funcionará un polo gastronómico con más de 30 propuestas, distribuidas entre restaurantes, un food hall, cafeterías, heladerías y otros locales independientes. La variedad de opciones buscará generar movimiento durante toda la jornada, desde el desayuno hasta la noche.

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El complejo también incorporará un sistema de retiro de pedidos en un único punto, facilitando las compras realizadas en los distintos locales y optimizando la logística para clientes y repartidores.

Además de la oferta gastronómica, Terraza Norte dispondrá de espacios para eventos empresariales, actividades culturales, presentaciones, espectáculos y encuentros sociales, con el objetivo de consolidarse como un nuevo centro de referencia para la ciudad.