El Municipio entregó 300 libros en una nueva edición de "Leer nos mueve, leer nos cambia"

La iniciativa de Cultura promueve el acceso a la lectura, el encuentro con autores y la reflexión sobre temáticas vinculadas a la adolescencia, con espacios de contención y acompañamiento para los jóvenes y sus familias.

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Cultura en articulación con la editorial El Ateneo, llevó adelante este martes una nueva edición del programa "Leer nos mueve, leer nos cambia" en el Centro Cultural. En esta oportunidad, la propuesta incorporó además el acompañamiento de la Secretaría de Salud, con un equipo interdisciplinario destinado a abordar junto a estudiantes y familias la temática planteada por la obra literaria.

En el marco de la actividad, se entregaron 300 ejemplares del libro "El amor que detuvo todos los relojes", de la escritora Ludmila Ramis, a estudiantes de las Escuelas N° 799, 796, 766, 711, 731 y Mariano Moreno. La jornada incluyó un encuentro entre la autora y los jóvenes, quienes pudieron dialogar sobre el proceso creativo de la novela, realizar preguntas y compartir una instancia de reflexión en torno a los temas que aborda la obra.

Al respecto, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, destacó el impacto que genera esta iniciativa entre los estudiantes. "Este es el segundo año que estamos trabajando con alumnos del nivel secundario de distintas escuelas de la ciudad. Son 300 jóvenes que hoy reciben de manera gratuita un libro de Ludmila Ramis, en el marco de un programa que busca fortalecer el vínculo de los chicos con la lectura", indicó.

En ese sentido, remarcó "los chicos comienzan a desarrollar un sentido de pertenencia cuando tienen un libro en sus manos que es muy distinto a hacerlo desde una pantalla o una fotocopia. Recuperar el libro impreso fue uno de los objetivos que nos propusimos desde el inicio de nuestra gestión y lo impulsamos a través de las acciones que llevamos adelante desde la Secretaría".

Asimismo, Peralta explicó que en esta edición se incorporó el trabajo conjunto con la Secretaría de Salud debido a la temática que desarrolla la novela. "El libro aborda situaciones que pueden movilizar a muchos adolescentes, por eso invitamos también a las familias para que puedan compartir esta experiencia y contar con un espacio de diálogo y acompañamiento", señaló.

Trabajo articulado en prevención y contención

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Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Espíndola, destacó la importancia de acompañar iniciativas que promueven la prevención. "Para nosotros es muy importante participar de esta actividad porque la autora aborda situaciones que atraviesan muchos adolescentes y que, en ocasiones, no encuentran espacios donde puedan ser escuchados. Desde la Secretaría de Salud queremos estar presentes, brindando contención, escucha y acompañamiento a quienes lo necesiten", remarcó.

En esa línea, señaló que esta acción forma parte de la política sanitaria que impulsa el Municipio desde el inicio de la gestión. "Trabajamos de manera permanente en el acompañamiento de distintas situaciones de vulnerabilidad que se presentan en nuestros centros de salud y con equipos interdisciplinarios preparados para brindar asistencia y orientación", agregó.

En tanto, la escritora Ludmila Ramis valoró la decisión del Municipio de promover el acceso a libros físicos entre estudiantes secundarios y consideró que se trata de una iniciativa poco frecuente en el país y expresó "es muy conmovedor ver que los chicos reciben un libro propio. En muchas escuelas se ha instalado la lectura en fotocopias o en formato digital, por eso esta propuesta es muy valiosa, porque también los invita a alejarse un poco de las pantallas y a encontrarse con el libro".

Finalmente, mencionó que "el libro fue elaborado con el acompañamiento de una profesional de la psicología e incorpora recursos de orientación para los lectores. Al finalizar la lectura, el libro incluye un código QR que dirige a material con canales de ayuda, recomendaciones y herramientas de apoyo psicológico, para que quienes lo necesiten sepan dónde acudir".