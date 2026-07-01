El Municipio destrabó las gestiones y arranca la histórica obra de la escalera en el barrio LU4

Las gestiones impulsadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial hicieron posible el acuerdo formal entre el IPV, los propietarios y la empresa adjudicataria, destrabando la burocracia para dar inicio inmediato a los trabajos.

La Municipalidad dio el paso definitivo para concretar una obra largamente esperada por la comunidad. Tras asumir un rol protagónico como mediador institucional, el Ejecutivo local destrabó los requisitos formales exigidos por la Dirección de Obras Particulares, completando el circuito administrativo que habilitará el inicio de las tareas en el barrio LU4.

Si bien el proyecto ya había sido licitado y adjudicado, la obra se encontraba paralizada debido a la falta de firmas y consensos pendientes entre el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y los propietarios afectados. Ante este escenario, la Secretaría de Ordenamiento Territorial tomó cartas en el asunto de manera inmediata y desplegó las gestiones necesarias para regularizar la documentación y acelerar los tiempos burocráticos en beneficio de los vecinos.

En ese sentido, se explicó que, desde el área de Ordenamiento Territorial, fue necesario avanzar firmemente con la presentación de la documentación de los frentistas, en el marco de las funciones de control que ejerce el municipio sobre las obras particulares. "Venimos trabajando de manera coordinada con la Provincia para agilizar todos los procesos administrativos y que la ejecución pueda comenzar lo antes posible, brindando una respuesta definitiva a un reclamo histórico de los vecinos", sostuvo al respecto el secretario del área, Sergio Hernández.

Asimismo, Hernández remarcó que "uno de los principales objetivos fue escuchar y dar respuesta a una demanda que lleva muchos años". En esa línea, el funcionario agregó: "Los vecinos esperaban ser escuchados y estamos dando un paso concreto para resolver esta situación. A partir de mañana, o a más tardar pasado, la empresa adjudicataria estará en condiciones de iniciar la obra".

Publicidad

Con las firmas finalmente plasmadas a partir de la mediación y el seguimiento técnico del Municipio, el esquema quedó completamente regularizado y el Ejecutivo notificará formalmente a la empresa contratista para que proceda al inicio efectivo de los trabajos en el territorio. Tras sellarse el acuerdo, las autoridades mantuvieron una reunión con los referentes del sector, quienes manifestaron su conformidad y destacaron el valor de las gestiones municipales para destrabar el conflicto.

Finalmente, se indicó que el plazo estimado de ejecución de la obra será de entre 60 y 90 días. "En una primera etapa se desarrollarán las tareas preliminares y, posteriormente, se avanzará con los trabajos de mayor envergadura, que incluirán la demolición de algunos sectores para su posterior reconstrucción", puntualizó Hernández, concluyendo que esta intervención representa una respuesta concreta de la gestión local para mejorar de forma definitiva la accesibilidad y la seguridad del barrio.