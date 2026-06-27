El Gobierno aprobó la adhesión de un nuevo proyecto al RIGI por USD 1.300 millones

El proyecto unirá Neuquén con Río Negro y permitirá fortalecer las exportaciones de gas natural licuado, con el objetivo de ampliar la infraestructura energética del país.

El Gobierno nacional autorizó la incorporación del proyecto Gasoducto San Matías al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La iniciativa contempla una inversión de USD 1.300 millones destinada a la construcción de un gasoducto que conectará la provincia de Neuquén con el Golfo San Matías, en Río Negro.

La obra abastecerá las exportaciones de gas natural licuado (GNL) del proyecto Southern Energy (SESA), integrado por empresas como YPF, Pan American Energy, Pampa Energía, Harbour Energy y Golar LNG. De acuerdo con el Ministerio de Economía, este desarrollo permitirá generar exportaciones cercanas a USD 2.500 millones por año.

El plan también incluye la instalación de dos unidades flotantes de licuefacción de gas, con una capacidad conjunta de seis millones de toneladas anuales. Se espera que las exportaciones comiencen en 2027, lo que contribuirá a incrementar la producción nacional de gas y fortalecer la presencia argentina en el mercado internacional.

Según las empresas involucradas, el proyecto podría generar alrededor de 1.900 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos durante la etapa de construcción. Además, las exportaciones acumuladas entre 2027 y 2035 podrían alcanzar los USD 20.000 millones.

La inversión total prevista para ambas etapas del desarrollo asciende a unos USD 6.000 millones, aunque estiman que, considerando toda la cadena de valor y la vida útil del proyecto, el desembolso superará los USD 15.000 millones.

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En paralelo, el Gobierno destacó que las presentaciones realizadas bajo el RIGI ya superan los USD 133.000 millones, con una fuerte concentración en proyectos vinculados a los sectores de energía y minería. Las provincias de Neuquén, San Juan y Río Negro reúnen más del 80% del total de las inversiones registradas en el régimen.

La información fue elaborada a partir de la publicación original de Infobae.