El CPB San Martín junto a Salud Municipal capacitó a los papás del jardín maternal en RCP

La actividad estuvo destinada a padres de los niños de 45 días a 2 años que asisten al jardín maternal que funciona en el Centro de Promoción Barrial y forma parte del trabajo articulado que realizan las diferentes secretarías para acompañar a los vecinos de los barrios de la ciudad.

Con el objetivo de brindar herramientas que permitan actuar ante situaciones de emergencia y fortalecer el acompañamiento integral a las familias, el Centro de Promoción Barrial (CPB) San Martín llevó adelante una capacitación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) destinada a madres, padres y cuidadores de los niños que asisten al jardín maternal del establecimiento.

La actividad fue organizada de manera conjunta entre la Dirección General de Centros de Promoción Barrial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, y la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Capacitación y Docencia, en el marco del trabajo articulado que ambas áreas desarrollan durante todo el año en los barrios de la ciudad.

Actualmente, el Jardín Maternal del CPB San Martín acompaña más de 50 niños y niñas de entre 45 días y 2 años, ofreciendo no solo una propuesta pedagógica, sino también un abordaje integral que incluye el acompañamiento a las familias mediante diferentes talleres vinculados a la crianza, la salud y el desarrollo infantil.

La directora del CPB San Martín, Rosana Barrientos, explicó que la iniciativa forma parte de una planificación anual junto al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San Martín.

"Trabajamos permanentemente de manera conjunta con el CAPS porque entendemos que todas estas actividades representan herramientas muy importantes para las familias. El jardín maternal y el Centro de Promoción Barrial brindan un acompañamiento integral; no se trata solamente de la educación de los niños, sino también de acompañar a las familias en la crianza y en la protección de sus hijos", afirmó.

En ese sentido, indicó que la capacitación en RCP es una de las distintas propuestas previstas para este año. "Ya comenzamos con actividades vinculadas a odontología, donde los niños recibieron tratamientos preventivos con flúor, y próximamente desarrollaremos talleres sobre lactancia materna y otras temáticas relacionadas con la primera infancia".

Barrientos también destacó la participación de las familias durante la jornada. "Muchas veces el desconocimiento hace que algunos padres no sepan bien de qué se trata la capacitación, pero cuando participan se involucran, preguntan y entienden la importancia de contar con estas herramientas. Ojalá nunca tengan que utilizarlas, pero saber cómo actuar puede significar salvar la vida de un hijo o de cualquier ser querido".

Capacitación gratuita y certificada

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La jornada estuvo a cargo del equipo de la Dirección de Capacitación y Docencia de la Secretaría de Salud y combinó contenidos teóricos con prácticas de RCP y maniobras para actuar frente a situaciones de atragantamiento, especialmente en lactantes y niños pequeños.

El director del área, el licenciado en Enfermería Oscar Jiménez, explicó que la propuesta busca acercar conocimientos básicos de primeros auxilios a la comunidad. "La capacitación tuvo una duración aproximada de dos horas y combina una instancia teórica con otra práctica, donde los participantes aprenden a identificar una situación de paro cardiorrespiratorio, realizar maniobras de RCP y actuar frente a un atragantamiento. Después de la explicación, cada participante pone en práctica las técnicas para adquirir confianza y saber cómo responder ante una emergencia", señaló.

Jiménez remarcó que, en pediatría, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios tienen como origen una obstrucción de la vía aérea. Por esa razón, consideró que "es fundamental que madres, padres y cuidadores sepan reconocer rápidamente la situación y aplicar las maniobras adecuadas hasta la llegada del personal de salud".

Asimismo, destacó que la Municipalidad ofrece este tipo de capacitaciones de manera gratuita y con certificación oficial para instituciones municipales y organizaciones que las soliciten.

"Nuestro objetivo es llegar a la mayor cantidad de vecinos posible. Saber realizar maniobras de RCP puede evitar una muerte súbita y marcar la diferencia mientras se espera la asistencia médica. Todas nuestras capacitaciones son gratuitas, cuentan con certificación avalada por la Secretaría de Salud y cualquier institución puede solicitarlas para su comunidad".

Durante el año, la Dirección de Capacitación y Docencia ya realizó jornadas similares para distintas dependencias municipales, entre ellas la Dirección de Culto, Cultura, Discapacidad, Turismo, el Concejo Deliberante y la Secretaría de Finanzas, con el propósito de continuar fortaleciendo la formación comunitaria en primeros auxilios y respuesta ante emergencias.