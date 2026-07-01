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Detuvieron a seis argentinos por intentar ingresar sin entrada a partidos del Mundial y refuerzan la seguridad en Miami

Las detenciones ocurrieron durante los encuentros que la selección argentina disputó en Dallas. De cara al cruce frente a Cabo Verde en Miami, las autoridades estadounidenses anunc

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Redacción
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Detuvieron a seis argentinos por intentar ingresar sin entrada a partidos del Mundial y refuerzan la seguridad en Miami

Las detenciones ocurrieron durante los encuentros que la selección argentina disputó en Dallas. De cara al cruce frente a Cabo Verde en Miami, las autoridades estadounidenses anunciaron un fuerte operativo y advirtieron que no tolerarán intentos de ingreso ilegal al estadio.

Seis ciudadanos argentinos fueron arrestados en Estados Unidos tras intentar ingresar de manera irregular a los partidos que la selección argentina disputó en el AT&T Stadium de Dallas durante la fase previa del Mundial 2026.

Según informaron las autoridades, cuatro de los casos ocurrieron durante el encuentro frente a Austria y los otros dos en el partido ante Jordania. Los involucrados intentaron vulnerar los controles de seguridad para acceder al estadio sin una entrada válida, pero fueron detectados por las cámaras de vigilancia y posteriormente detenidos.

Los detenidos enfrentan procesos judiciales en Estados Unidos y podrían sufrir consecuencias migratorias, además de otras sanciones. En algunos casos, también se aplicaron restricciones para asistir a espectáculos deportivos en Argentina.

Ante la proximidad del encuentro entre Argentina y Cabo Verde, que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami, las fuerzas de seguridad estadounidenses anunciaron un operativo especial. El objetivo es evitar ingresos ilegales y prevenir incidentes similares a los registrados durante la final de la Copa América 2024, cuando miles de personas intentaron acceder al estadio sin entradas.

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Las autoridades recordaron que quienes intenten ingresar sin autorización podrán ser detenidos y enfrentar cargos penales, por lo que recomendaron a los hinchas concurrir únicamente con entradas oficiales y respetar todas las medidas de seguridad establecidas para el evento.

Fuente: La Nación.

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