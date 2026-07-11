Después de 13 años, Intercargo dejó de operar las mangas del Aeropuerto de Comodoro Rivadavia

El vuelo AR1835 de Aerolíneas Argentinas marcó el cierre de un ciclo operativo. A partir de ahora, las mangas telescópicas serán administradas por Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), concesionaria del aeropuerto General Enrique Mosconi.

El Aeropuerto Internacional General Enrique Mosconi de Comodoro Rivadavia vivió esta semana un hecho que, aunque pasó prácticamente desapercibido para la mayoría de los pasajeros, representa un cambio importante en su operación diaria.

Según informó el propio aeropuerto a través de sus redes sociales, el vuelo AR1835 de Aerolíneas Argentinas, operado por la aeronave matrícula LV-CPK, fue el último en utilizar las mangas telescópicas bajo la operación de Intercargo, empresa que durante los últimos trece años estuvo a cargo de ese servicio.

A partir de ahora, esa tarea será asumida por Aeropuertos Argentina 2000 (AA2000), concesionaria responsable de la administración del aeropuerto.

El final de una etapa

La publicación estuvo acompañada por imágenes del último servicio prestado por Intercargo y de los trabajadores que participaron de esa histórica jornada.

Más allá del cambio de operador, el momento fue vivido con un fuerte componente simbólico por quienes durante más de una década desempeñaron funciones vinculadas a la asistencia de pasajeros mediante las mangas de embarque.

Las fotografías compartidas muestran la última conexión de una manga telescópica operada por Intercargo junto a un Embraer 190 de Aerolíneas Argentinas, una imagen que quedará como parte de la historia reciente del aeropuerto comodorense.

¿Qué cambia para los pasajeros?

En principio, el cambio será prácticamente imperceptible para quienes utilizan el aeropuerto.

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Las mangas continuarán prestando servicio normalmente, aunque ahora serán operadas directamente por el personal de Aeropuertos Argentina 2000, empresa que administra más de treinta aeropuertos en todo el país.

El objetivo es mantener los estándares operativos y garantizar la continuidad del servicio sin afectar la experiencia de los usuarios.

Un aeropuerto en permanente transformación

El Aeropuerto General Enrique Mosconi es uno de los principales nodos aéreos de la Patagonia y concentra diariamente vuelos comerciales que conectan a Comodoro Rivadavia con Buenos Aires y otros destinos del país.

En los últimos años ha incorporado mejoras en infraestructura, tecnología y servicios, buscando acompañar el crecimiento del tráfico aéreo regional y responder a las nuevas exigencias operativas del sector.

La incorporación de AA2000 como operador de las mangas forma parte de ese proceso de reorganización y modernización de los servicios aeroportuarios.