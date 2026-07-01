Desesperada búsqueda de un marinero que cayó al mar desde un pesquero: qué se sabe hasta ahora

Un amplio operativo se mantiene en marcha tras la desaparición de un marinero que cayó al agua mientras el buque pesquero en el que trabajaba navegaba en aguas del Mar Argentino. Participan medios aéreos, marítimos y otras embarcaciones de la zona.

Las autoridades mantienen un importante despliegue de búsqueda para localizar a un tripulante que cayó al mar desde un buque pesquero mientras la embarcación realizaba tareas de navegación.

El operativo es coordinado por la Prefectura Naval Argentina, que movilizó un avión, un helicóptero y un guardacostas para recorrer la zona donde ocurrió el incidente. Además, varios barcos pesqueros que se encontraban trabajando en las cercanías colaboran con las tareas de rastrillaje.

Según la información difundida hasta el momento, el trabajador desaparecido formaba parte de la tripulación del pesquero y su ausencia fue advertida por sus compañeros, lo que dio inicio al protocolo de emergencia y a las tareas de búsqueda y rescate.

Las operaciones se desarrollan bajo la coordinación del Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de Comodoro Rivadavia y cuentan con la intervención de la Justicia Federal, mientras las autoridades continúan trabajando para intentar dar con el marinero.

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Fuente: Canal 12 Web.