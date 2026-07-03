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Corte programado de energía afectará a un sector del Centro este domingo

La SCPL informó que este domingo 5 de julio se realizará una interrupción del suministro eléctrico en una zona céntrica de la ciudad para llevar adelante tareas de mantenimiento. E

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Redacción
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Corte programado de energía afectará a un sector del Centro este domingo

La SCPL informó que este domingo 5 de julio se realizará una interrupción del suministro eléctrico en una zona céntrica de la ciudad para llevar adelante tareas de mantenimiento. El servicio se verá afectado entre las 8:00 y las 12:00 horas.

La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) comunicó que este domingo 5 de julio se llevará a cabo un corte programado de energía eléctrica en un sector del Centro de la ciudad.

La interrupción del servicio está prevista entre las 08:00 y las 12:00 horas y comprenderá el área delimitada por las avenidas Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y las calles Mitre y Chacabuco.

Según informó el Departamento de Servicio Eléctrico de la cooperativa, la medida responde a la necesidad de realizar tareas de mantenimiento en las instalaciones que abastecen a ese sector, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento de la red.

Desde la SCPL aclararon que la ejecución de los trabajos estará sujeta a que las condiciones climáticas sean favorables, por lo que el cronograma podría modificarse en caso de mal tiempo.

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Se recomienda a los vecinos y comercios de la zona tomar las precauciones necesarias ante la interrupción temporal del suministro eléctrico.

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