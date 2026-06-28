Con una inversión de $9.400 millones, avanza la obra de protección costera del Cerro Chenque

La infraestructura contempla un enrocado especialmente diseñado para soportar el impacto del oleaje durante mareas altas y extraordinarias, protegiendo un sector estratégico de la costa de Comodoro Rivadavia y el Cerro Chenque. La obra integral, que incluye además las intervenciones previstas en el sector del Modular, demanda una inversión provincial superior a los $9.440 millones y se ejecuta íntegramente con recursos provinciales. “Cuando hace casi veinte años se realizó el estudio que demostraba la necesidad urgente de esta obra, no se hizo absolutamente nada. Hoy estamos ejecutando una obra fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los comodorenses”, destacó Torres.

En el marco del Plan Galina, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, supervisó el avance de la obra de protección costera de Kilómetro 3 en Comodoro Rivadavia, una intervención estratégica destinada a mitigar el impacto de la erosión marítima y proteger el sector costero del Cerro Chenque, mejorando además las condiciones de seguridad y preservando infraestructura clave para la ciudad. La obra es ejecutada por la empresa EDISUD S.A. y financiada íntegramente con recursos provinciales, a partir de una inversión superior a los $9.440 millones.

Acompañaron al mandatario el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, y el presidente de la Administración de Vialidad Provincial, Federico Drescher.

La necesidad de esta intervención había sido advertida hace casi dos décadas, a partir del Estudio mediante Modelación Matemática de Olas y Corrientes en el área de Restinga del Medio, elaborado en octubre de 2008 para analizar el impacto de la erosión marítima sobre ese sector de la costa. Sin embargo, desde entonces nunca se ejecutaron las obras necesarias para mitigar el efecto del oleaje.

Obras que mejoran la calidad de vida

Al respecto, Torres destacó que “esta es una obra demandada desde hace muchísimos años” y recordó que “desde 2008, cuando se hizo el estudio que daba cuenta de la necesidad urgente de proteger nuestras costas, no se hizo absolutamente nada”.

“Hoy estamos ejecutando una obra de más de $9.440 millones, que contempla la protección costera mediante el enrocado y las intervenciones previstas en el sector del Modular y el ingreso a Comodoro Rivadavia”, señaló el titular del Ejecutivo, agregando que la iniciativa, enmarcada en el Plan Galina, “es fundamental para mejorar la calidad de vida de todos los comodorenses”.

Trabajos técnicamente complejos

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola, sostuvo que “esta obra tiene una enorme importancia para Comodoro Rivadavia porque no solamente protege un sector estratégico y sensible como el Cerro Chenque, sino que además mejora la seguridad vial y preserva infraestructura clave para toda la ciudad”.

“Estamos ejecutando trabajos técnicamente complejos, con materiales específicos y una logística muy importante, pero con una decisión política clara: avanzar con obras que resuelvan problemas históricos de los chubutenses”, agregó el funcionario.

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Obra clave de protección costera

La intervención contempla una obra de protección costera mediante un enrocado compuesto por dos tipos de piedra: una destinada al núcleo, con un peso estimado de entre 300 y 500 kilogramos, y otra utilizada para la coraza o caparazón externo, cuyos bloques pesan entre 5.000 y 7.000 kilogramos y fueron especialmente diseñados para soportar el impacto del oleaje durante mareas altas y extraordinarias.

Debido a las características técnicas requeridas, fue seleccionada piedra de alta densidad proveniente de Cerro Dragón. Para obtener los bloques con las dimensiones y pesos necesarios se realizó una serie de voladuras destinadas a la extracción del material. Luego del proceso de clasificación, la empresa EDISUD S.A. ya comenzó con el traslado del material seleccionado desde la cantera hasta el frente de obra.

Intervenciones complementarias

En paralelo, la empresa también ejecuta las obras previstas en el sector del Modular, que incluyen tareas de fresado y posterior repavimentación sobre distintos sectores de la Ruta Nacional Nº 3, en el ingreso a Comodoro Rivadavia.

Asimismo, se realizarán fresados preventivos para retirar el ahuellamiento existente y mejorar las condiciones de transitabilidad y reforzar la seguridad vial en uno de los principales accesos a la ciudad.