Comodoro: una mujer persiguió y redujo a un ladrón que le había robado el televisor

El hecho ocurrió este jueves por la mañana en la calle Sarmiento. El delincuente fue atrapado por la propia víctima, quien lo mantuvo inmovilizado en el suelo hasta que llegó el personal de Infantería.

En un episodio que combinó indignación, rapidez y una impactante resolución, una vecina de Comodoro Rivadavia logró frustrar el robo de su propia vivienda al perseguir y reducir por la fuerza al delincuente que escapaba con su televisor.

El hecho se registró este jueves 2 de julio, minutos antes de las 9:00 de la mañana. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Sección Guardia Infantería regresaban de cumplimentar una serie de allanamientos en la intersección de las calles Alem y Alvear cuando escucharon una alerta urgente a través de la frecuencia radial del Centro de Monitoreo. El aviso daba cuenta de un robo en proceso en una vivienda de la calle Sarmiento.

Final inesperado

Al llegar rápidamente al lugar indicado, los efectivos de Infantería se encontraron con una escena sorprendente: una mujer tenía al presunto ladrón completamente reducido en el suelo, sujetándolo firmemente del cuello para evitar que escapara.

A un costado de la escena quedó el botín de la discordia: un televisor que el malviviente había alcanzado a sacar de la propiedad. Como detalle llamativo del escape frustrado, el sospechoso se encontraba completamente descalzo al momento de ser retenido.

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Los uniformados procedieron de inmediato a la aprehensión del sujeto, quien fue identificado por la policía como Jorge P.

Minutos más tarde, personal de la Seccional Cuarta se hizo presente en el lugar para trasladar al detenido a la dependencia policial. El hombre permanecerá alojado en la comisaría bajo los cargos de robo en grado de tentativa, a la espera de la correspondiente audiencia de control de detención.