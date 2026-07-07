Comodoro: un joven de 20 años resultó herido tras un accidente de tránsito

El siniestro ocurrió en la intersección de avenida Polonia y Benito Pieragnoli. En el lugar trabajó personal policial y el joven debió recibir asistencia.

Un accidente de tránsito se registró durante la tarde de este lunes en la intersección de avenida Polonia y Benito Pieragnoli, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Como consecuencia del impacto, un joven de 20 años sufrió lesiones y fue asistido tras el hecho.

De acuerdo con la información brindada por fuentes policiales, el siniestro involucró a una camioneta Ford Freestyle y una bicicleta. Personal de la Comisaría Seccional Sexta intervino en el lugar para realizar las actuaciones correspondientes.

Investigan cómo ocurrió el choque

Las imágenes tomadas en el lugar muestran la bicicleta atrapada debajo del vehículo, lo que da cuenta de la magnitud del impacto. Sin embargo, hasta el momento no se difundieron mayores precisiones sobre la mecánica del accidente ni sobre el estado de salud actualizado del joven lesionado.

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Las autoridades continúan con las tareas de investigación para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.