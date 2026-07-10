Comodoro: se despertó por ruidos en la cocina, descubrió a un ladrón y lo redujo junto a su familia

El delincuente había trepado un cerco de casi tres metros para ingresar a la vivienda. El propietario lo atrapó in fraganti cuando intentaba llevarse un maletín de herramientas.

Un impactante episodio de inseguridad terminó con un delincuente atrapado por las propias víctimas durante la madrugada de este jueves. El hecho ocurrió alrededor de las 04:25 horas en una vivienda ubicada sobre la calle San Martín, en la jurisdicción de la Comisaría Seccional Segunda.

Según informaron fuentes policiales, la alerta inicial fue dada por el Centro de Monitoreo, que detectó el ingreso sospechoso de una persona al patio de la propiedad. Sin embargo, al arribar el personal policial al lugar, la situación ya había sido controlada por los habitantes de la casa.

Atrapado in fraganti

El damnificado relató a los efectivos que se encontraba durmiendo cuando un fuerte ruido proveniente de la cocina lo interrumpió. Al levantarse para verificar qué estaba sucediendo, se topó de frente con un escenario alarmante: un desconocido se encontraba en el interior de su hogar y ya tenía en su poder un maletín de herramientas.

Al verse descubierto, el malviviente intentó darse a la fuga de inmediato. No obstante, el propietario de la vivienda, con la ayuda de los demás presentes en el domicilio, reaccionó rápidamente, logró interceptarlo y lo redujo en el suelo hasta la llegada de los patrulleros.

Un escape frustrado y un cerco de casi 3 metros

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Tras tomar el control de la situación, el personal policial procedió a identificar y detener al sospechoso, quien fue identificado como Miguel Ángel C., de 45 años.

Al revisar el perímetro de la propiedad para determinar cómo había logrado ingresar, los agentes constataron la audacia del delincuente: había escalado un cerco perimetral de aproximadamente 2,7 metros de altura para acceder al patio y, posteriormente, al interior del inmueble.

Estado de la causa: El detenido fue trasladado de inmediato a la dependencia policial de la Seccional Segunda. Según se informó, permanecerá alojado en los calabozos bajo el cargo de tentativa de robo hasta que se lleve a cabo la correspondiente audiencia de control de detención.