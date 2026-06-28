Comodoro Rivadavia coronó a los campeones del Nacional Sub-16 de Vóley

El certamen, que inició el pasado martes, contó con la participación de 750 deportistas provenientes de 22 provincias, reafirmando a Comodoro Rivadavia como sede de grandes eventos deportivos.

Con la ceremonia de premiación desarrollada este sábado en el Club Huergo, culminó el Campeonato Argentino Sub-16 de Vóley, que durante cinco jornadas reunió en nuestra ciudad a 750 deportistas de 22 provincias. El acto de cierre fue encabezado por el intendente Othar Macharashvili, acompañado por el presidente de Comodoro Deportes, Hernán Martínez; el vicepresidente de la Federación del Voleibol Argentino (FeVA), Eduardo Fernández; la titular de la Federación Chubutense de Voleibol (FeChuVol), María Eugenia Rodríguez; y representantes de las distintas delegaciones participantes.

El campeonato, que consagró como ganadores a Santa Fe, en la rama femenina, y a la Federación Metropolitana, en la masculina, comenzó el martes y se desarrolló de manera simultánea en cuatro escenarios: los Gimnasios Municipales N° 1 y N° 4, Club Huergo y Gimnasio Laprida. La organización estuvo a cargo de FeChuVol, con la fiscalización de la FeVA y el acompañamiento del Municipio, a través del Ente Comodoro Deportes.

Cabe destacar, la realización de este campeonato nacional representó un importante movimiento para la ciudad, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también por el impacto que generó en la actividad económica, con la llegada de deportistas, entrenadores, dirigentes y auxiliares de distintos puntos del país.

En ese marco, Macharashvili manifestó que "este torneo es uno de los más atractivos por la cantidad de jugadores, por el nivel de los equipos y porque nos da la posibilidad de observar cómo es el semillero argentino en sus formativas. Es un torneo convocó a muchos equipos y generó una dinámica que ya veníamos teniendo eventos pasados, como el campeonato de Futsal C20, donde logramos tener todas las plazas de Comodoro adaptadas para la ocasión".

Continuando en esa línea, sostuvo que, además de que este certamen colmó de deportistas el Hotel Deportivo, "se ocuparon muchos lugares en los diferentes hoteles de la ciudad, remarcando lo que venimos trabajando: transformar a Comodoro en una ciudad de eventos deportivos que generan todo este movimiento".

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"Se trata de una economía que se va activando y nosotros, con la infraestructura y con la capacidad de organización que tenemos, sumado al acompañamiento de los empresarios de la Cámara Hotelera, podemos llevar adelante estos grandes eventos", resaltó.

Finalmente, el intendente recordó que, durante el mes de junio e inicios de julio, "nuestra ciudad albergará un total tres eventos nacionales, lo que representa la visita de más de 1.200 deportistas, además de las familias que acompañan. Estamos muy contentos por la labor que se está realizando".