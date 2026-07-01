Comodoro despide a Monseñor Joaquín Gimeno Lahoz: dolor y gratitud en la Catedral San Juan Bosco

La comunidad católica de Comodoro Rivadavia se encuentra movilizada por el dolor y el profundo agradecimiento. Desde las primeras horas de este jueves, fieles, autoridades locales y miembros de diversas instituciones religiosas se han acercado a la Catedral San Juan Bosco para brindar el último adiós a Monseñor Joaquín Gimeno Lahoz, un pastor que dejó una huella imborrable en la vida social y espiritual de la región.

Sus restos están siendo velados en el principal templo de la ciudad y permanecerán allí hasta el mediodía de este sábado, permitiendo que toda la comunidad pueda acercarse a expresar sus respetos.

Cronograma de las ceremonias de despedida

Para acompañar el duelo de los fieles, se han dispuesto celebraciones litúrgicas especiales durante los días de velatorio:

Miércoles (Hoy):

11:00 hs: Se celebró la primera misa en su memoria, presidida por el vicario Marcelo Nievas.

19:00 hs: Tendrá lugar una segunda celebración oficial, que será oficiada por el actual obispo, Monseñor Jorge Wagner.

Jueves (Mañana):

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12:00 hs: Se llevará a cabo la misa exequial principal. Tras la finalización de la misma, partirá el cortejo fúnebre.

Destino final: Los restos de Monseñor Gimeno Lahoz serán trasladados al Cementerio Oeste, lugar donde descansará definitivamente a las 14 hs.

Un legado de cercanía y compromiso

El fallecimiento de Monseñor Gimeno Lahoz a sus 77 años no solo enluta a la Iglesia local, sino a toda la sociedad civil de Comodoro Rivadavia. Durante sus años de ministerio episcopal en la diócesis, se destacó por su perfil dialoguista, su constante trabajo en los barrios más vulnerables y su calidez humana.

Las puertas de la Catedral San Juan Bosco permanecerán abiertas para todos aquellos vecinos que deseen acercarse a firmar el libro de condolencias, elevar una oración o simplemente despedirse de un hombre que entregó su vida al servicio de la comunidad patagónica.